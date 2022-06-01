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Peugeot'dan yeni model Peugeot 408

Peugeot'dan yeni model Peugeot 408

Peugeot 408, bu ayın sonlarından itibaren otomobilseverlere resmi olarak tanıtılacak. Yeni "Aslan Logosu" serisinin üyesi olacak Peugeot 408, markanın karakteristik özelliklerini dinamik silüetiyle bir araya getiriyor.

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Şirket açıklamasına göre, geçen yıl tanıtılan yeni aslan başlı logosuyla dikkati çeken Peugeot, model yeniliklerine devam ediyor.

İlk kez yeni 308 modelinde görücüye çıkan aslan başlı logonun yer alacağı yeni bir modelin ilk öncü görüntüsü yayınlandı.

Yeni Peugeot 408, dinamik hatları ve yenilikçi yapısıyla dikkati çekmeye hazırlanıyor. Yeni Peugeot 408, bu ayın sonlarından itibaren otomobilseverlere resmi olarak tanıtılacak.

Otomobilir test aşamasındaki kamuflajlı fotoğrafları basına sızmıştı 

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