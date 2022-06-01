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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon çıkışı! Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon çıkışı! Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Gezi eylemlerine katılanlara ağır ifadelerle yüklendi. "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük" diyen Erdoğan, TİP milletvekillerinin Boğaz köprüsüne Gezi pankartı asma eylemi için de "Bu siyasetçi kılıklı provokatörler terbiyesizliklerinin hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Suriye'ye düzenlecek operasyonun an meselesi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Güney sınırlarımızı korumada 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız." dedi.

"Bu güvenlik adımlarına bakalım kimler destek olacak kimler köstek olacak göreceğiz" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki yaklaşımı terörle mücadele konusunda ilkeli bir duruştur" ifadelerini kullandı.

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