Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor belli oldu, polis hemşire...

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeden faydalanacak meslekleri açıkladı...

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Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenlemeyle ilgili Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. Bakan Bilgin'in verdiği bilgiye göre, 3600 ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarını kapsıyor.

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Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.