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Konutta, sanayide artış! BOTAŞ'tan doğal gaz zammı açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konutta, sanayide artış! BOTAŞ'tan doğal gaz zammı açıklaması

Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak konut, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Konutta kullanılan doğal gaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam geldi. BOTAŞ'tan vatandaşı sarsan zamma ilişkin bir açıklama yapıldı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından tüm dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığı belirtilerek, "1 Haziran itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, doğal gazın ithal bir enerji kaynağı olduğu ve yüzde 99'dan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği anımsatıldı.

Geçen yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden fiyat artışlarının etkisiyle tüketicilerin yüksek enerji fiyatlarına maruz kaldıklarının kamuoyu tarafından da bilindiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. 1 Haziran itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere, sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10,23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16,28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30 artış yapılmıştır. Bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize destek verilmeye devam edilmektedir."

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