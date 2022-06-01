Galip Öztürk kimdir aslen nereli neden tutuklandı? Galip Öztürk olayı nedir?

Türkiye'de bir cinayet davasına karışan ve suçu onandığında Gürcistan'a kaçan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk. tutuklandı. Bu gelişmenin ardından Galip Öztürk merak konusu oldu. Aslen Samsunlu olan Galip Öztürk 57 yaşında. Toplam 19 çocuğu olan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün bilinen 2 evliliği var. Son eşi 24 yaşındaki Rus youtuber Christina Öztürk. İşte Galip Öztürk'ün bilinmeyen eşleri ve çocukları

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İşlediği suçtan dolayı tutuklanmamak için Gürcistan'a kaçan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk tutuklandı. Bu gelişmenin ardından hayat hikayesi yılan hikayesine Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün hayatı da merak edildildi. Geniş aileyi severim diyen ve 19 çocuğu olan Galip Öztürk aslen Samsun Ayvacık doğumlu ve 57 yaşında. İlk eşinden ve Gürcistan'da evlendiği Rus youtuber eşi Christina Öztürk'ten toplam 19 çocuğu var. Peki kimdir bu Galip Öztürk, ilk eşi ve 24 yaşındaki Rus eşi kimdir?

Metro Turizm’in sahibi firari işadamı Galip Öztürk’ün Gürcistan’ın başşehri Batum’da kendisine ait “Metro City” isimli otelde gözaltına alındığı ve akabinde tutuklandığı bildirildi. “Adam öldürmeye azmettirmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Öztürk’ün cezanın Yargıtay tarafından onandığı gün yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Gürcistan medyasının haberlerine göre Gürcistan polisi, Galip Öztürk’ün “Metro City” isimli oteldeki ofisine operasyon düzenledi. Özel Kuvvetler’in düzenlediği operasyon sonrası tutuklanan Öztürk ve yöneticilerinin mal varlıklarına el konulduğu belirtiliyor.

Operasyon talimatının Türkiye’nin “kırmızı bülten” talebini değerlendiren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından verildiği belirtiliyor. Gürcistan vatandaşı da olan Öztürk’ün Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

. Galip Öztürk kimdir 24 yaşındaki Rus eşi

Evrakta sahtecilik, kara para aklama, vergi kaçırma...

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Dairesinden yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla, Galip Öztürk hakkında kara para aklama, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlamalarından soruşturma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir mahkeme kararına dayanarak Galip Öztürk'ün ikamet ettiği yerde yapılan aramada, diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda nakit paranın yanı sıra, Öztürk'le bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşturucu ve psikotrop maddeler ele geçirildi. 6 yıla kadar hapis cezası öngören Gürcistan Ceza Kanunu'nun 260 ve 261. maddelerinin ilk bölümleri uyarınca Galip Öztürk gözaltına alındı."

Galip Öztürk kimdir 24 yaşındaki Rus eşi kim?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2018 yılının kasım ayında Galip Öztürk’e, “öldürmeye azmettirme” suçundan verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti. Galip Öztürk o gün Türkiye'den Gürcistan'a kaçmıştı. Öztürk, Rus asıllı 24 yaşındaki Christina Öztürk ile evli.

Galip Öztürk'ün 19 çocuğu var

Metro Turizm'in patronu Galip Öztürk'ün tam 19 çocuğa var. Türkiye'de 9 çocuğu olan Öztürk, Gürcistan'da da 10 çocuk yaptı. 9 çocuğu taşıyıcı anneler doğurdu. Her bir çocuk için 24 bin Euro (yaklaşık 250 lira) para ödedi...

Galip Öztürk'ün, Rus asıllı 24 yaşındaki eşi Christina Öztürk, kendisinden olan 6 yaşındaki kızı ve taşıyıcı annelerden doğma 10 çocukla pozlar verirken, geniş aile olmayı sevdiklerini söyledi.

İlk eşten 9 çocuğu var

Rus mafyasıyla çatışıp Intourist Otel ve Liberty Casino'yu devreden, ardından Ermenistan'a kaçan Galip Öztürk, bu ülkenin vatandaşlığını aldıktan sonra yeniden Batum'a döndü. Önceki eşinden toplam 9 çocuğu olan Galip Öztürk, burada da 10 çocuk yaptı.

Çocukların isimleri ne?

Bir YouTuber olan yeni eşi Christina Öztürk, ise Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, sadece 6 yaşındaki büyük kızı Victoria'yı kendisinin doğurduğunu Ayrin Fatma, Meryem Fatma, Alice Fatma, Anna Fatma ve Olivia Fatma adlı kızları ile, Mustafa Galip, İsmail Galip, Mehmet Galip, Ahmet Galip ve Lokman Galip isimli erkek çocuklarının taşıyıcı annelerden olduğunu anlattı.

Her çocuk için 24 bin Euro ödedik

Kocasının çok çocuk istediğini, kendisinin bunu yapamayacağı için taşıyıcı anneler tuttuklarını belirten Christina Öztürk, çocuk başına kiralık annelere 24'er bin Euro ödediklerini anlattı.