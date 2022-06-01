Şırnak’ta yeni operasyon başlatıldı 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gıda krizine karşı en önemli rol Türkiye'de! Tüm dünya verilecek kararı bekleyecek

Bebek sahilde cinsel ilişkiye giren Özgür ve Carmen Maria nereli Türk mü ifadeleri çıktı

Ali Babacan bunu da yaptı! Şaka mısın sen HDP çağrısı bomba Hadi Özışık yorumladı