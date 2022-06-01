BIST 2.547
DOLAR 16,41
EURO 17,62
ALTIN 967,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şırnak’ta yeni operasyon başlatıldı 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şırnak’ta yeni operasyon başlatıldı 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Abone ol

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisiİ) 2022-3 Operasyonu" başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde ise 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da enişte dehşet saçtı eşini darp etti tepki gösteren baldızını tabancayla öldürdü
Çorum'da enişte dehşet saçtı eşini darp etti tepki gösteren baldızını tabancayla öldürdü
Benzin ve motorine kallavi zam! 2 Haziran 2022 benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş
Benzin ve motorine kallavi zam! 2 Haziran 2022 benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş
Gıda krizine karşı en önemli rol Türkiye'de! Tüm dünya verilecek kararı bekleyecek
Gıda krizine karşı en önemli rol Türkiye'de! Tüm dünya verilecek kararı bekleyecek
TÜİK 50 anketör alacak! İlan yayımlandı son başvuru tarihi belli
TÜİK 50 anketör alacak! İlan yayımlandı son başvuru tarihi belli
Sayılı günler kaldı! ÖSYM'den son dakika YKS duyurusu: Erişime açıldı
Sayılı günler kaldı! ÖSYM'den son dakika YKS duyurusu: Erişime açıldı
Bursa'da cinnet geçiren baba 2 oğlunu bıçakladıktan sonra kendini astı
Bursa'da cinnet geçiren baba 2 oğlunu bıçakladıktan sonra kendini astı
Bebek sahilde cinsel ilişkiye giren Özgür ve Carmen Maria nereli Türk mü ifadeleri çıktı
Bebek sahilde cinsel ilişkiye giren Özgür ve Carmen Maria nereli Türk mü ifadeleri çıktı
Ali Babacan bunu da yaptı! Şaka mısın sen HDP çağrısı bomba Hadi Özışık yorumladı
Ali Babacan bunu da yaptı! Şaka mısın sen HDP çağrısı bomba Hadi Özışık yorumladı
Mesut Özil'den Fenerbahçe kararı! 'Çok net ve kesindir' diyerek duyurdu
Mesut Özil'den Fenerbahçe kararı! 'Çok net ve kesindir' diyerek duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden: Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdim
ABD Başkanı Joe Biden: Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdim