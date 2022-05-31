Gıda krizine karşı en önemli rol Türkiye'de! Tüm dünya verilecek kararı bekleyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için yürütülen çalışmalara ilişkin, teknik olarak müzakere edilmesi gereken konuların bulunduğunu belirterek, "Bütün bu konular önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye'de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak ve ondan sonra da dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Türkiye çok önemli bir görev üstlenmiş olacak" dedi.

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ANKARA Ulus'taki birinci mecliste düzenlenen söyleşinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için nasıl bir formül oluşturulacağının sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konunun etraflı bir şekilde ele alındığını ifade etti.

Kalın, "Biz zaten bir müddettir Dışişleri Bakanlığımız ve diğer kurumlarımızla birlikte Ukrayna tarafıyla, Rusya tarafıyla ve Birleşmiş Milletlerle (BM) bu konuda bir müzakere süreci yürütüyoruz" dedi.

Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahıl ürünlerinin, ayçiçeği yağının ve gübrenin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusunun büyük önem arz ettiğini, aksi halde bütün dünyanın büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını dile getiren Kalın, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı görüşmede iki lidere de bu konuda Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti. Hem Ukrayna hem Rusya tarafı da olumlu cevap vererek bu süreci Türkiye üzerinden yürütmek istediklerini ifade ettiler. Sayın Putin, 8 Haziran'da ülkemizi ziyaret edecek olan Rus Dişleri Bakanı Sayın Lavrov'a bu konuda gerekli talimatları vereceğini, heyetinde bu konuyla ilgili kişilerin olacağını ifade etti. Müzakerelerin burada Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacağını ifade ettik. Dolayısıyla önümüzdeki hafta, bu ziyaret sırasında da bu konunun detayları daha netleşmiş olacak. Türkiye olarak bu çalışmayı bir an önce başlatmak için hazırız."

Bu konuda teknik olarak müzakere edilmesi ve karara bağlanması gereken bazı hususların bulunduğunu dile getiren Kalın, "Bütün bu konular önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye'de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak ve ondan sonra da dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Türkiye çok önemli bir görev üstlenmiş olacak" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna tarafından bir ziyaretin olup olmayacağına ilişkin soruya karşılık Kalın, "Şu anda planlanmış bir ziyaret yok ama Ukraynalı dostlarımıza kapılarımız her zaman açık" dedi.