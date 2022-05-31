Melek Mosso kimdir aslen nereli yaşı kaç Melek Mosso olayı nedir, konseri neden iptal oldu

Melek Mosso son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Isparta'daki konseri iptal edilen ve birçok sanatçıdan destek gören Melek Mosso'nun gerçek adı aslında Melek Davarcı. 32 yaşında olan Melek Mosso aslen Kayserili. 9 yaşında bağlama çalmaya başlayan Melek Mosso'nun uzun süredir klibinde oynadığı Serkan Sağdıç ile aşk yaşadığı biliniyor.

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Melek Mosso son günlerin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Bir konserinde sahnedeyken parmak işareti yaptığı için bir dönem eleştri alan şarkıcının Isparta konserinin bu nedenle iptal olduğu konuşuldu. Bu olayın ardından sanat dünyasından da büyük destek göre Melek Mosso'nun hayatı merak konusu oldu. 32 yaşında olan Melek Mosso aslen Kayserili ve klibinde oynadığı Serkan Sağdıç ile sevgili.

Başarılı şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Gül Festivali'nde vereceği konseri ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edildi. Kararın ardından gündemden düşmeyen Mosso'nun yer aldığı bir konser daha valilik kararıyla iptal edildi.

Beyoğlu'nda sahne alacak: Isparta'daki konseri ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edilen Melek Mosso, İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bir festivalde sahne alacak. Dün akşamki konserinde konu hakkında konuşan şarkıcı, "1 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeyim. Şişhane Meydan Açık Sahne'de görüşürüz canlarım" dedi.

Melek Mosso kimdir:

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi ‘Davarcı’dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden geliyor.

Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başladı. Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenimine devam etti. Yan flütle şarkı söylemeyi sürdürüyor. Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.