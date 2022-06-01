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Sayılı günler kaldı! ÖSYM'den son dakika YKS duyurusu: Erişime açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sayılı günler kaldı! ÖSYM'den son dakika YKS duyurusu: Erişime açıldı

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriş belgelerini adayların erişimine açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'daki 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TYT'nin 18 Haziran'da saat 10.00'da başlayacağını, adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınacağını, AYT'nin 19 Haziran'da saat 10.00'da başlayacağını, 160 soru için adaylara 180 dakika verileceğini bildirdi. YDT'nin ise 19 Haziran saat 15.30'da başlayacağını hatırlatan Aygün, 80 soru için adaylara 120 dakika süre verileceğini kaydetti.

Aygün, 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu 2022-YKS'nin 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacağını, TYT'ye 3 milyon 234 bin 409, AYT'ye 2 milyon 56 bin 512, YDT'ye ise 168 bin 430 kişinin katılacağını bildirdi.

Aygün ayrıca "Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı, geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." uyarısında bulundu.

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