BIST 2.547
DOLAR 16,41
EURO 17,62
ALTIN 972,33
HABER /  EKONOMİ

Rusya'dan bir darbe daha! Hollanda'nın ardından Danimarka'ya da doğal gaz akışı kesiliyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya'dan bir darbe daha! Hollanda'nın ardından Danimarka'ya da doğal gaz akışı kesiliyor

RUS enerji şirketi Gazprom, Hollanda'nın ardından ruble ile ödeme yapmayı reddeden Danimarka'ya da doğal gaz akışının kesileceğini duyurdu.

Abone ol

RUSYA, bir Avrupa ülkesine daha doğal gaz tedarikini durduruyor. Rus enerji şirketi Gazprom, Hollanda'nın ardından ruble ile ödeme yapmayı reddeden Danimarka'ya da doğal gaz akışının kesileceğini açıkladı.

Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada Danimarka'nın yarı özel enerji şirketi Ostred'in 31 Mayıs iş günü sonu itibariyle Rusya'ya doğal gaz ödemesini yapmadığı ifade edilerek, "Gazprom tarafından Ostred'e gaz sevkiyatı 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle devlet başkanı kararnamesi doğrultusunda ödeme yapılana kadar durdurulmuştur" denildi.

Gazprom, bugüne kadar Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda'ya ruble ile ödeme yapmadıkları gerekçesiyle doğal gaz akışını durdurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gıda krizine karşı en önemli rol Türkiye'de! Tüm dünya verilecek kararı bekleyecek
Gıda krizine karşı en önemli rol Türkiye'de! Tüm dünya verilecek kararı bekleyecek
AB 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı kararı aldı
AB 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı kararı aldı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi
Terör örgütü PKK/YPG'den ABD ve Rusya'ya Türkiye çağrısı! Panik ve korku içindeler
Terör örgütü PKK/YPG'den ABD ve Rusya'ya Türkiye çağrısı! Panik ve korku içindeler
Yunanistan Başbakanı Miçotakis kapı kapı gezip ağlıyor! Türkiye'yi bu kez AB'ye şikayet etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis kapı kapı gezip ağlıyor! Türkiye'yi bu kez AB'ye şikayet etti
İzmir'de esrarengiz olay! İki kuzen 4 ay arayla kayıplara karıştı
İzmir'de esrarengiz olay! İki kuzen 4 ay arayla kayıplara karıştı
Almanya'da manşetlerde 20 yaşındaki Türk var: Altı ayda nasıl milyoner oldu?
Almanya'da manşetlerde 20 yaşındaki Türk var: Altı ayda nasıl milyoner oldu?
Ayçiçeğinde kriz yılı! Dünyada üretimi düşerken Türkiye'de artıyor
Ayçiçeğinde kriz yılı! Dünyada üretimi düşerken Türkiye'de artıyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eski MİT'çiyle ne görüştü?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eski MİT'çiyle ne görüştü?
Bebek sahilinde herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler! İstanbul Valiliği açıkladı kadın da erkek de sabıkalı
Bebek sahilinde herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler! İstanbul Valiliği açıkladı kadın da erkek de sabıkalı