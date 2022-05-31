Rusya'dan bir darbe daha! Hollanda'nın ardından Danimarka'ya da doğal gaz akışı kesiliyor

RUS enerji şirketi Gazprom, Hollanda'nın ardından ruble ile ödeme yapmayı reddeden Danimarka'ya da doğal gaz akışının kesileceğini duyurdu.

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RUSYA, bir Avrupa ülkesine daha doğal gaz tedarikini durduruyor. Rus enerji şirketi Gazprom, Hollanda'nın ardından ruble ile ödeme yapmayı reddeden Danimarka'ya da doğal gaz akışının kesileceğini açıkladı.

Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada Danimarka'nın yarı özel enerji şirketi Ostred'in 31 Mayıs iş günü sonu itibariyle Rusya'ya doğal gaz ödemesini yapmadığı ifade edilerek, "Gazprom tarafından Ostred'e gaz sevkiyatı 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle devlet başkanı kararnamesi doğrultusunda ödeme yapılana kadar durdurulmuştur" denildi.

Gazprom, bugüne kadar Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda'ya ruble ile ödeme yapmadıkları gerekçesiyle doğal gaz akışını durdurmuştu.