Yunanistan Başbakanı Miçotakis kapı kapı gezip ağlıyor! Türkiye'yi bu kez AB'ye şikayet etti

Uluslararası alanda her fırsatta Türkiye'yi şikayet etmekten çekinmeyen Yunanistan'dan yine benzer bir hamle geldi. Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesine katılmak üzere Belçika'ya giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yine Türkiye'yi suçlamaya kalkarken, "Güçlü müttefiklerimiz var" dedi.

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AVRUPA Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'deki zirve kapsamında bir araya geldi. Zirvenin gündemini Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar ve gıda güvenliği oluşturdu.

Toplantıya katılan isimlerden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, zirve öncesi yaptığı açıklamada bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Miçotakis, "Avrupa Konseyini Türkiye'nin son dönemdeki yoğun provokasyonu ve Doğu Akdeniz'in istikrarı üzerindeki etkisi hakkında bilgilendireceğim" dedi. Yunanistan Başbakanı, 'zorluklarla güvenle ve kararlılıkla yüzleştikleri' şeklinde ifadeler kullandı.

"Güçlü müttefiklerimiz var"

Yunanistan'ın uluslararası hukuka sahip bir ülke olduğunu savunan Miçotakis, "Güçlü müttefiklerimiz var. Kimsenin egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza meydan okumasına izin vermemek için caydırıcılığa daha fazla yatırım yaptık" diye konuştu.