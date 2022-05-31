BIST 2.547
DOLAR 16,40
EURO 17,60
ALTIN 971,35
HABER /  GÜNCEL

Yunanistan Başbakanı Miçotakis kapı kapı gezip ağlıyor! Türkiye'yi bu kez AB'ye şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis kapı kapı gezip ağlıyor! Türkiye'yi bu kez AB'ye şikayet etti

Uluslararası alanda her fırsatta Türkiye'yi şikayet etmekten çekinmeyen Yunanistan'dan yine benzer bir hamle geldi. Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesine katılmak üzere Belçika'ya giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yine Türkiye'yi suçlamaya kalkarken, "Güçlü müttefiklerimiz var" dedi.

Abone ol

AVRUPA Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'deki zirve kapsamında bir araya geldi. Zirvenin gündemini Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar ve gıda güvenliği oluşturdu.

Toplantıya katılan isimlerden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, zirve öncesi yaptığı açıklamada bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Miçotakis, "Avrupa Konseyini Türkiye'nin son dönemdeki yoğun provokasyonu ve Doğu Akdeniz'in istikrarı üzerindeki etkisi hakkında bilgilendireceğim" dedi. Yunanistan Başbakanı, 'zorluklarla güvenle ve kararlılıkla yüzleştikleri' şeklinde ifadeler kullandı.

"Güçlü müttefiklerimiz var"
Yunanistan'ın uluslararası hukuka sahip bir ülke olduğunu savunan Miçotakis, "Güçlü müttefiklerimiz var. Kimsenin egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza meydan okumasına izin vermemek için caydırıcılığa daha fazla yatırım yaptık" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK/YPG'den ABD ve Rusya'ya Türkiye çağrısı! Panik ve korku içindeler
Terör örgütü PKK/YPG'den ABD ve Rusya'ya Türkiye çağrısı! Panik ve korku içindeler
Ayçiçeğinde kriz yılı! Dünyada üretimi düşerken Türkiye'de artıyor
Ayçiçeğinde kriz yılı! Dünyada üretimi düşerken Türkiye'de artıyor
Bebek sahilinde herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler! İstanbul Valiliği açıkladı kadın da erkek de sabıkalı
Bebek sahilinde herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler! İstanbul Valiliği açıkladı kadın da erkek de sabıkalı
İstanbul'da Saadet Polat'ın şüpheli ölümü! Gözaltına alınan şoke etti
İstanbul'da Saadet Polat'ın şüpheli ölümü! Gözaltına alınan şoke etti
Galatasaray Başkanı Elmas'tan TFF seçimi için dikkat çeken sözler
Galatasaray Başkanı Elmas'tan TFF seçimi için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin yeni Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin yeni Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti
İsveç Bşbakanı Andersson'dan Erdoğan'ın 'Dürüst değiller' sözüne cevap
İsveç Bşbakanı Andersson'dan Erdoğan'ın 'Dürüst değiller' sözüne cevap
Mayıs ayı enflasyonunda rekor rakamlar bekleniyor
Mayıs ayı enflasyonunda rekor rakamlar bekleniyor
Metropoll Mayıs anketini açıkladı! AK Parti ile CHP arasında 10 puan fark var
Metropoll Mayıs anketini açıkladı! AK Parti ile CHP arasında 10 puan fark var
Siirt'te acı haber EYP patladı bir askerimiz şehit
Siirt'te acı haber EYP patladı bir askerimiz şehit