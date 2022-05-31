BIST 2.547
DOLAR 16,40
EURO 17,60
ALTIN 971,35
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eski MİT'çiyle ne görüştü?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eski MİT'çiyle ne görüştü?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) 'teknik takipten sorumlu' dairenin başındayken emekli olan kritik bir isimle buluştuğu ortaya çıktı. CHP'li bir belediye başkanının da yer aldığı görüşmede iki ismin ne konuştuğu merak ediliyor.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) emekli kritik bir isimle buluştuğu iddia edildi. Yaklaşık 4 ay önceki buluşma Kılıçdaroğlu'nun CHP'li bir belediyeyi ziyareti sırasında gerçekleşti. CHP lideri ile eski MİT yetkilisinin görüşmesi belediye başkanının odasında oldu. Görüşmeye belediye başkanı da katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce emekli olmuş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geldiği eski MİT yetkilisinin 'teknik takipten sorumlu' bir dairenin başkanlığını yaptığı öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce emekli olan bu yetkili birkaç gün sonra Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birinin yönetimine girdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu kritik isimle ne zamandan beri tanıştığı ve söz konusu görüşmede neler konuştukları merak ediliyor. Merak edilen bir diğer konu eski MİT yetkilisinin görev yaptığı şirketin tepe yönetiminin bu buluşmadan önceden haberdar olup olmadığı.

(YENİ ŞAFAK)

ÖNCEKİ HABERLER
Bebek sahilinde herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler! İstanbul Valiliği açıkladı kadın da erkek de sabıkalı
Bebek sahilinde herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler! İstanbul Valiliği açıkladı kadın da erkek de sabıkalı
İstanbul'da Saadet Polat'ın şüpheli ölümü! Gözaltına alınan şoke etti
İstanbul'da Saadet Polat'ın şüpheli ölümü! Gözaltına alınan şoke etti
Galatasaray Başkanı Elmas'tan TFF seçimi için dikkat çeken sözler
Galatasaray Başkanı Elmas'tan TFF seçimi için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin yeni Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin yeni Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti
Mayıs ayı enflasyonunda rekor rakamlar bekleniyor
Mayıs ayı enflasyonunda rekor rakamlar bekleniyor
Metropoll Mayıs anketini açıkladı! AK Parti ile CHP arasında 10 puan fark var
Metropoll Mayıs anketini açıkladı! AK Parti ile CHP arasında 10 puan fark var
Siirt'te acı haber EYP patladı bir askerimiz şehit
Siirt'te acı haber EYP patladı bir askerimiz şehit
Erzurum'da Diyanet'in Kur'an kursunda 6 çocuğa tecavüz eden belletmenin cezası belli oldu
Erzurum'da Diyanet'in Kur'an kursunda 6 çocuğa tecavüz eden belletmenin cezası belli oldu
İsveç ve Finlandiya geri dönüş yapmadı! İbrahim Kalın açıkladı
İsveç ve Finlandiya geri dönüş yapmadı! İbrahim Kalın açıkladı
Buğday yüklü gemiler için koridor açılıyor Çavuşoğlu ve Lavrov görüşecek
Buğday yüklü gemiler için koridor açılıyor Çavuşoğlu ve Lavrov görüşecek