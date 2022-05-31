CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eski MİT'çiyle ne görüştü?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) 'teknik takipten sorumlu' dairenin başındayken emekli olan kritik bir isimle buluştuğu ortaya çıktı. CHP'li bir belediye başkanının da yer aldığı görüşmede iki ismin ne konuştuğu merak ediliyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) emekli kritik bir isimle buluştuğu iddia edildi. Yaklaşık 4 ay önceki buluşma Kılıçdaroğlu'nun CHP'li bir belediyeyi ziyareti sırasında gerçekleşti. CHP lideri ile eski MİT yetkilisinin görüşmesi belediye başkanının odasında oldu. Görüşmeye belediye başkanı da katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce emekli olmuş

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geldiği eski MİT yetkilisinin 'teknik takipten sorumlu' bir dairenin başkanlığını yaptığı öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce emekli olan bu yetkili birkaç gün sonra Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birinin yönetimine girdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu kritik isimle ne zamandan beri tanıştığı ve söz konusu görüşmede neler konuştukları merak ediliyor. Merak edilen bir diğer konu eski MİT yetkilisinin görev yaptığı şirketin tepe yönetiminin bu buluşmadan önceden haberdar olup olmadığı.

(YENİ ŞAFAK)