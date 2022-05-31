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İsveç ve Finlandiya geri dönüş yapmadı! İbrahim Kalın açıkladı

İsveç ve Finlandiya geri dönüş yapmadı! İbrahim Kalın açıkladı

İsveç ve Finlandiya heyetleri geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek NATO üyeliği konusunda görüşmelerde bulunmuş Türkiye şartlarını açıklamıştı. İbrahim Kalın, bu görüşmeler sonrası geri dönüş olmadığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizim kendilerine sunduğumuz bilgiler ve belgeler ışığında taleplerimiz doğrultusunda nasıl bir yol haritası izleyecekleri, somut adımlar atacaklarına dair bir geri dönüş olmadı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya ile ikinci tür görüşmeler ne zaman olacak sorusuna ilişkin, "Bizim kendilerine sunduğumuz bilgiler ve belgeler ışığında taleplerimiz doğrultusunda nasıl bir yol haritası izleyecekleri, somut adımlar atacaklarına dair bir geri dönüş olmadı. Ancak bunu gördükten sonra sürecin bundan sonraki safhasıyla ilgili ne zaman ne şekilde hangi düzeyde bir toplantı yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Dünyanın gözü Türkiye'de

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tahıl krizine ilişkin açıklamasında "Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye’de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Türkiye çok önemli bir rol oynamış olacak." dedi.

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