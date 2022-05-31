MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda, 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı bölgesinde de 5 terörist etkisiz hale getirildiAbone ol
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda, 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK'lı teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı'nda 5 PKK'lı etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Fırat Kalkanı bölgesi hakkında yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.