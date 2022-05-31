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CHP Çan Belediye Başkanı Bülent Öz 'rüşvet' suçundan gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Çan Belediye Başkanı Bülent Öz 'rüşvet' suçundan gözaltına alındı

ÇANAKKALE Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Çanakkale'nin Çan ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Toplanan belgeler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir? Eşi ve çocukları...
Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan Bülent Öz, 2007 seçimlerinde 4. sıra, 2011 seçimlerinde 3. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılmış, 2015 Genel Seçimlerinde 2. sıra adayı olarak girdiği seçimde Çanakkale Milletvekili seçilmiştir. Ve 26. Dönemlerde Çanakkale halkını TBMM’de temsil eden Bülent Öz, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi olmuştur. TBMM Dilekçe Komisyonu üyeliği yapmıştır.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimine Çan İlçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı olarak katılan Bülent Öz, hemşerilerinin teveccühü ile Çan Belediye Başkanı seçilmiştir. Doğup büyüdüğü memleketine hizmet etme onurunu yaşayan Bülent Öz, Şebnem Öz ile evli olup İlke isimli kızı ve Ata Arın isimli oğlu vardır.

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