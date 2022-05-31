Aslında fiyatı 3500 lira! Bir cep telefonu için öyle çok vergi ödüyoruz ki aklınız gidecek

TÜRKİYE'de KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler artık vatandaşı ezer hale geldi. Sadece bu da değil. Verginin vergisinin ödemek dışında bir de Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti gibi ek tahsilatlar bindiriliyor. Aslında 3500 lira olan bir cep telefonu için ödediğimiz vergilere bakın!

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26 Mayıs 2022 tarih ve 31847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TRT bandrol ücretlerinde artış yapıldı. Cep telefonlarında %10 olan oran %12’ye çıkarıldı. Peki bu artış cep telefonu fiyatlarına nasıl yansıyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bir cep telefonundan alınan vergileri kalem kalem sıralamış. Buna TRT bandrolü de dahil. İşte hesap:

Vergisiz fiyatı 3.500 lira olan bir cep telefonundan;

-%1 Kültür Bakanlığı Payı 35 lira

-%12 TRT Bandrol Ücreti 424 lira

-%50 ÖTV 1.979,50 lira

-%18 KDV 1.068 lira alınıyor. Bayi karı hariç 3500 liralık bir cep telefonunun vergiler eklenmiş fiyatı 7.006,50 liraya çıkıyor.