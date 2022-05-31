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Ekmeğe büyük zam geliyor! Ekmekte fiyat artışını frenleyen uygulama bugün sona eriyor!

Ekmeğe büyük zam geliyor! Ekmekte fiyat artışını frenleyen uygulama bugün sona eriyor!

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, TMO'nun düzenlemesinin 31 Mayıs itibari ile son bulduğunu bu yüzden çuvalı 260 TL olan unun artık kaba hesapla 400 TL civarında bir fiyattan satılmaya başlanacağını söyledi. Bu artışla birlikte ekmeğe yeni bir zam geleceği konuşuluyor.

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Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy Bloomberg HT’de yayınlanan Akıllı Tarım programında çuvalı 260 TL olan unun 31 Mayıs’tan sonra ortalama olarak 400 TL civarına çıkacağını söyledi. Ulusoy, TMO’nun regülasyonun son bulması ile fiyatlarda artış olacağını belirterek şunları söyledi:

Toprak Mahsulleri Ofisi‘nden tahsis edilen buğday karşılığı verilen taahhüt bugün itibarıyla son buluyor. Yani, 31 Mayıs itibarıyla un sanayicilerinin bu ürünleri 260 TL eden satma taahhüdü son buluyor. TMO’nun yaptığı açıklamalar ve piyasa oyuncularının da beklentisi sezonda böyle bir uygulama olmayacağı yönünde. Ton başına 3600 TL’lik fiyatta 260 TL’ye denk gelen un çuvalı, hesaplamalarımıza göre kabaca 400 TL'ye çıkacak.

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseltilmiş bu bazı ilçelerde ile 3,5-4 liraya kadar çıkmıştı.

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