Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara ve alkole vergi açıklaması: Devamlı artırıyoruz almaktan geri durmuyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katıldı. Sigarayla mücadelede getirdikleri vergilere değinen Erdoğan "Devamlı arttırıyoruz bundan dolayı çok rahatsızlar hem suluda arttırıyoruz hem sigarada arttırıyoruz hayret aç sefil geziyor onu almaktan geri durmuyor" dedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımı ile en etkili mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Araştırmalar, bu sayede ülkemizde sigara kullanımında nispi bir gerileme yaşandığını gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sigara yasağını delmek için firmaların başka yolları denediğine dikkat çekerek yapılan hazırlıkları böyle duyurdu: "Nargile sigaradan daha az zararlı değil çok daha fazla zararı var. Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz."

Devamlı artırıyoruz geri durmuyorlar Bir katılımcının her yüzde 10'luk vergi artışının bağımlılığı bırakmada artış etkili olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan "Devamlı arttırıyoruz bundan dolayı çok rahatsızlar hem suluda arttırıyoruz hem sigarada arttırıyoruz hayret aç sefil geziyor onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan birayı almaktan geri durmuyor. Yeter ki alayım diyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar:

-Dünya Tütünsüz Günü'nün bu ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını diliyorum. Ülkemizde kapalı alanlarda sigara içme yasağından, yüksek vergi uygulamasına kadar tütün kullanımıyla en etkili mücadelemizi kimse inkar edemez. Bilinen sigara markaları yerine elektronik sigara, nargile gibi bu yasakların arkasından dolaşmak isteyen var.

-Mücadelemizi tüm tütün ürünlerine hatta bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz.

-Biz insanımızı çok seviyoruz. Onun için de sigara içiyorsa diyoruz ki: Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak. Eğer elinde sigara varsa paketi almayı yelteniyorum. Vatandaşımı sevdiğim için yapmam gereken ona zarar veren şeyi ondan alıp kurtarmak. Burada ufak sigara müzesini neredeyse kurduk. Tabloya baktığım zaman, baya güzel işler yapmışız.

-Araçta sigara kullanmak yasak. Hem araba kullanıyor, hem sigara içiyor. Ben tabii arabadan işaret ediyorum at at diye ama hiç umurunda değil.