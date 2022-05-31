BIST 2.545
DOLAR 16,38
EURO 17,57
ALTIN 976,34
HABER /  POLİTİKA  /  HDP

HDP'de Suriye'ye operasyon paniği! Pervin Buldan'dan muhalefete uyarı: Sorumlu olursunuz

HDP'de Suriye'ye operasyon paniği! Pervin Buldan'dan muhalefete uyarı: Sorumlu olursunuz

Suriye'de terör örgütü YPG'ye olası harekata tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhalefeti uyararak, "Olası savaşa tepki göstermezseniz yıkımdan iktidar kadar sorumlu olursunuz" dedi.

Abone ol

Suriye'de terör örgütü YPG'ye askeri operasyon HDP yönetimini endişelendirdi. Harekata karşı çıkan HDP'nin hedefinde iktidar kadar muhalefet partileri de vardı.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yeni harekât mesajına tepki gösterirken, "Ekonomi yangın yeri, bunlar Suriye'de yeni bir savaş peşindeler... Enflasyon ve dolar fırlayınca 'hadi Suriye'ye saldıralım, belki paçayı kurtarırız' diyorlar. 'Demokratik yönetimin inşasını bozabilir miyiz, bölgeyi Kürtlerden arındırarak IŞİD'e koridor oluşturabilir miyiz' diye bir çaba içindeler. Rojava'dan size Ukrayna hikayesi çıkmaz!" dedi. 

"Savaş politikalarına karşı çıkın"
Buldan, muhalefete de seslenerek, "iktidarın savaş politikasına sessiz kalmama" çağrısı yaptı. Buldan, "İktidarın tuzağına düşmeyin, iktidarın belirlediği sınırların dışına çıkmaktan korkmayın, savaş politikalarına karşı çıkın. Olası bir savaşın yol açacağı tüm yıkımlardan en az iktidar kadar; bu savaşın karşısında durma basireti göstermezse muhalefet de sorumlu olur" diye konuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
1 milyonluk dava için Erdoğan'a teşekkür etti! Kılıçdaroğlu'ndan 'hapis' tepkisi: Tükürdüğümüzü yalamayız
1 milyonluk dava için Erdoğan'a teşekkür etti! Kılıçdaroğlu'ndan 'hapis' tepkisi: Tükürdüğümüzü yalamayız
Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu kararları için isyan etti
Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu kararları için isyan etti
Havalar ısındı İSKİ'den uyarı geldi
Havalar ısındı İSKİ'den uyarı geldi
1 Temmuz 2022'de geçerli olacak elektrik faturalarına yüzde 86 zam geliyor
1 Temmuz 2022'de geçerli olacak elektrik faturalarına yüzde 86 zam geliyor
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı lider tahtını bırakmadı ilk 10'da sürpriz
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı lider tahtını bırakmadı ilk 10'da sürpriz
YKS giriş belgesi ekranı açıldı mı 2022 YKS sınav giriş belgesi alma
YKS giriş belgesi ekranı açıldı mı 2022 YKS sınav giriş belgesi alma
Ayakkabı boyacısını döven 2 İBB zabıtası için istenen hapis cezası belli oldu
Ayakkabı boyacısını döven 2 İBB zabıtası için istenen hapis cezası belli oldu
Benzin ve motorine çok deli zam! 1 Haziran 2022'de benzine 1.1 TL , motorine 1.14 TL zam
Benzin ve motorine çok deli zam! 1 Haziran 2022'de benzine 1.1 TL , motorine 1.14 TL zam
Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı el işareti! Meğer Türkan Saylan'a özenmiş
Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı el işareti! Meğer Türkan Saylan'a özenmiş
Muharrem İnce 'barajı geçiyoruz' dedi partisinin oy oranını açıkladı
Muharrem İnce 'barajı geçiyoruz' dedi partisinin oy oranını açıkladı