HDP'de Suriye'ye operasyon paniği! Pervin Buldan'dan muhalefete uyarı: Sorumlu olursunuz

Suriye'de terör örgütü YPG'ye olası harekata tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhalefeti uyararak, "Olası savaşa tepki göstermezseniz yıkımdan iktidar kadar sorumlu olursunuz" dedi.

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Suriye'de terör örgütü YPG'ye askeri operasyon HDP yönetimini endişelendirdi. Harekata karşı çıkan HDP'nin hedefinde iktidar kadar muhalefet partileri de vardı.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yeni harekât mesajına tepki gösterirken, "Ekonomi yangın yeri, bunlar Suriye'de yeni bir savaş peşindeler... Enflasyon ve dolar fırlayınca 'hadi Suriye'ye saldıralım, belki paçayı kurtarırız' diyorlar. 'Demokratik yönetimin inşasını bozabilir miyiz, bölgeyi Kürtlerden arındırarak IŞİD'e koridor oluşturabilir miyiz' diye bir çaba içindeler. Rojava'dan size Ukrayna hikayesi çıkmaz!" dedi.

"Savaş politikalarına karşı çıkın"

Buldan, muhalefete de seslenerek, "iktidarın savaş politikasına sessiz kalmama" çağrısı yaptı. Buldan, "İktidarın tuzağına düşmeyin, iktidarın belirlediği sınırların dışına çıkmaktan korkmayın, savaş politikalarına karşı çıkın. Olası bir savaşın yol açacağı tüm yıkımlardan en az iktidar kadar; bu savaşın karşısında durma basireti göstermezse muhalefet de sorumlu olur" diye konuştu.