Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı el işareti! Meğer Türkan Saylan'a özenmiş

İSTANBUL CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu Gezi'nin yıldönümünde cezaevine girmek için adliyeye gitti. Canan Kaftancıoğlu'nun hapise girmek için giderken yaptığı el işareti dikkat çekti. 'Mola' anlamına gelen el işaretini FETÖ kumpası olan Ergenekon davasında tutuklanan Türkan Saylan yapmıştı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu infaza gönderilen hapis kararı nedeniyle İstanbul Adliyesi’ne geldi. Kaftancıoğlu’nun buradan Silivri Cezaevine götürüldü. Canan Kaftancıoğlu'nun cezaevine girişi Gezi olaylarının yıldönümüne denk geldi. Canan Kaftancıoğlu, cezaevine girmeden önce aldığı hapis cezası hakkında konuşmadı. Onun yerine Gezi'ye gönderme yapan Canan Kaftancıoğlu, “Bugün Gezi’nin yıldönümü, hepimizin Gezi Direnişi kutlu olsun diyorum” dedi.

Mola işareti

Canan Kaftancıoğlu'nun adliyeye gidişinde yaptığı el işareti ise dikkat çekti.

Mola anlamına gelen el işaretini vaktiyle Ergenekon'dan tutuklanan Türkan Saylan yapmıştı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan 'mola' işaretini FETÖ operasyonuna maruz kaldığında yapmıştı. Türkan Saylan'ın evi Ergenekon operasyonu kapsamında aranmıştı. Kanser tedavisi gören Türkan Saylan o baskın sırasında cama çıkıp bu işareti yapmıştı. Türkan Saylan, evine baskın düzenlenmesinden bir ay sonra 18 Mayıs 2009'da hayatını kaybetmişti.