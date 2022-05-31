Polis maaşları 3600 ek göstergeden sonra kaç para olacak haberi bakan duyurdu

Milyonlarca polisin beklediği 3600 ek gösterge için artık sona gelindi. Polislerin emeklilik maaşını ve ikramiyesini doğrudan etkileyecek olan 3600 ek göstergenin ocak 2023'te çıkması bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge ile polislerin maaşı kaç para olacak, derece ve kademesine göre polis maaşları ne olacak?

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Polislerin maaşlarını, emekli olduktan sonra alacakları ikramiyeri etkileyen 3600 ek gösterge için artık sona gelindi. Bakan Vedat Bilgin çalışma hazır diyerek beklenen haberi verdi. Ek göstergenin 2023 yılının ocak ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki 3600 ek göstergenin artışından sonra polislerin maaşı ne olacak, ne kadar artacak, hangi polis ne kadar maaş alacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada “3600 çalışmalarını bitirdik. Son değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu ayın sonunda bütün detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Emeklilerin durumu, kamu çalışanlarının ücret durumu gibi konularda da çalışmalarımız var. Temmuz gibi enflasyondaki gidişat da değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacak. EYT sorunu ile ilgili konular da gündemimizde, çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin çalışanlarının her problemi ve her sosyal sorunu bizim çözmemiz gereken sorundur ve bunların çözümü bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Bakan'dan yeni 3600 ek gösterge açıklaması: Kamuda 3600 ek göstergeye ilişkin çalışmalarla ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek” diye konuştu

3600 ek gösterge nedir: Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 ek gösterge kimlere verilecek:

Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200’ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600’e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90’ını oluşturduğu belirtildi.

Memur sendikalarının ek gösterge sisteminin düzenlenmesi talebini değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak… Döner sermayede yapılacak düzenlemeyle, sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.