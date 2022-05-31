BIST 2.535
DOLAR 16,40
EURO 17,58
ALTIN 974,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da çalınan otomobil bakın nerede bulundu

İstanbul'da çalınan otomobil bakın nerede bulundu

İSTANBUL'da çalınan otomobil, başka bir araca ait plakayla Trabzon'da bulundu. Olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Çukurçayır Mahallesi'nde park halindeki beyaz renkli otomobilin arka plakasının olmaması üzerine durumdan şüphelendi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemede, plakanın 2007 model siyah renkli başka bir marka otomobile ait olduğu ve sistemde kayıp olarak kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şase sorgusunda otomobilin, 2017 model beyaz renkli otomobile kayıtlı olduğu ve aracın İstanbul'dan çalındığı belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca aranması bulunan otomobil, işlemler için çekici yardımıyla İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirildi.

Olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gelin Evi sunucusu kimdir Aslı Hünel kaç yaşında, gerçek mesleği ne?
Gelin Evi sunucusu kimdir Aslı Hünel kaç yaşında, gerçek mesleği ne?
Nureddin Nebati'den enflasyon tavsiyesi: Negatif hatıralardan sıyrılın metaneti koruyun
Nureddin Nebati'den enflasyon tavsiyesi: Negatif hatıralardan sıyrılın metaneti koruyun
Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen kimdir ne iş yapıyor, çocukları kaç tane?
Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen kimdir ne iş yapıyor, çocukları kaç tane?
'Ayı böbreğimi söktü dedim, ısırıp ısırıp bıraktı! Bartın'da yaşanan tuhaf olay
'Ayı böbreğimi söktü dedim, ısırıp ısırıp bıraktı! Bartın'da yaşanan tuhaf olay
LGS'ye günler kala öğrencilere 'Teknoloji ve internet kullanımını azaltın' uyarısı
LGS'ye günler kala öğrencilere 'Teknoloji ve internet kullanımını azaltın' uyarısı
Bakan Murat Kurum'dan kira zammında TÜFE oranıyla ilgili flaş açıklama! Aidat öder gibi ev alınacak
Bakan Murat Kurum'dan kira zammında TÜFE oranıyla ilgili flaş açıklama! Aidat öder gibi ev alınacak
Şükrü Başdeğirmen kimdir aslen nereli Isparta Belediye başkanı hangi partiden?
Şükrü Başdeğirmen kimdir aslen nereli Isparta Belediye başkanı hangi partiden?
Tokat'ta gök gürledi 55 koyun telef oldu
Tokat'ta gök gürledi 55 koyun telef oldu
Isparta Belediyesi hangi partiden, Isparta belediye başkanı kimdir?
Isparta Belediyesi hangi partiden, Isparta belediye başkanı kimdir?
Leicester City'den Beşiktaş'a bedava stoper
Leicester City'den Beşiktaş'a bedava stoper