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Leicester City'den Beşiktaş'a bedava stoper

Leicester City'den Beşiktaş'a bedava stoper

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, stoper transferi için Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan Daniel Amartey'i gündemine aldı.

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Süper Lig'de bu sezonu istediği gibi tamamlayan Beşiktaş'ta gözler yeni sezon planlanmasına çevrildi. Siyah-beyazlılar seçim dönemini geride bıraktı. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen ile girdiği başkanlık yarışına kazandı ve görevine devam etti. Beşiktaş'ta seçim sonrası transferler için harekete geçildi.

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Takvim'in haberine göre teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey ile temas kurdu.

27 yaşındaki Ganalı stoperin menajeri ile görüşen ve transfer şartlarını masaya yatıran Siyah-Beyazlılar diğer adaylarla da temaslarını hızlandırdı. Stoper transferini bir an önce bitirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin yıldız oyuncuya 1.8 milyon Euro maaş teklif ettiği öğrenildi.

2016 yılında transfer olduğu Leicester City forması altında başarılı maçlar çıkartan Amartey bu sezon 40 maçta forma giyerek istikrarlı bir grafik çizdi. 6 yıl önce Kopenhag'dan 6.6 milyon Euro'ya transfer edilen Ganalı yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. 33 kez Gana Milli Takım forması giyen Daniel Amartey, 86 kez Premier Lig'de görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asiste imza attı.

Amartey, stoper bölgesi dışında ön libero ve sağ bek de görev alabiliyor.

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