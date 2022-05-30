Benzin ve motorin fiyatı 6 lira birden düşer! Akaryakıttaki ÖTV ve KDV farkına bakın!
BENZİN ve motorin zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Son yedi ayda benzine yüzde 197, motorine ise yüzde 187 oranında zam yapıldı. Benzinin litresi 25 lirayı, motorinin litresi 24 lirayı geçti. Vatandaş aracın kontak anahtarını çevirmeye korkar hale gelirken, benzin ve motorinin litre fiyatını 6 lira birden ucuzlatacak öneri geldi.Abone ol
Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Geçen hafta hem Cuma hem de Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarına zam geldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25 TL'yi aştı. 28 Ekim 2021'de 8.41 TL'den satılan benzinin 25 TL'ye gelmesi iğneden ipliğe her şeye zam olarak geri döndü. Peki akaryakıt fiyatlarına makul seviyeye çekmek mümkün mü? Bunun bir yolu var o da KDV ve ÖTV'den geçiyor. CHP akaryakıt fiyatları için eşel mobil sistemini yeniden gündeme getirdi.
CHP'den benzin ve motorini 6 lira ucuzlatacak öneri
CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, devletin akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarının 6 lira civarında ucuzlayacağını söyledi.Akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırdığını belirten Güzelmansur, 'Halkını rahatlatmak için başta Almanya olmak üzere birçok ülke akaryakıttaki vergiyi kaldırdı. Hükümet de halk için vergiden vazgeçerse çiftçi tarlasına döner. Taksici, dolmuşçu, servisçi, esnaf zarardan kurtulur' dedi.
Eşel mobil sistemi nedir? Geçen yıl hükümet uygulamıştı
Geçen yıl hükümet eşel mobil sistemi ile akaryakıt fiyatlarının makul düzeyde kalmasını sağlamış, vatandaşın yükünü paylaşmıştı. Aralık 2021 itibariyle ise ÖTV'deki sıfırlama bitmişti ve hükümet ÖTV'yi Ocak 2022 itibariyle benzin ve mazot fiyatlarına yansıtmıştı. Eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması isteniyor. Ancak hükümet daha önce de gündeme getirilen eşel mobil taleplerine şu ana kadar hiç yanaşmadı.
BENZİN VE MAZOT ZAMLANDIKÇA DEVLET KAZANIYORBenzin, motorin ve LPG'deki her zamdan devlet de kazanıyor. Bunun sebebi de akaryakıtta uygulanan KDV ve ÖTV oranları. Son 7 ayda dolar kuru yüzde 72, petrol fiyatları yüzde 35, akaryakıt fiyatları da yüzde 197 arttı. Benzin ve motorindeki kallavi zamlarla devletin vergi kazancı katlandı. Devletin benzin, motorin ve LPG üzerinden aldığı ÖTV ve KDV kazancı 7 ay içinde tam 5 kat yani yüzde 395 arttı. Zamlardan önce hükümet her 100 liralık benzinden 15 lira vergi alıyordu. Şimdi 25 lira alıyor. Devletin akaryakıttan 4 aylık vergi kazancı 5 milyar liraydı, şimdi 22.5 milyar lira oldu.
Bir litrenin ne kadarı vergi?
Geçen yıl 28 Ekim'de vatandaşın aldığı her bir litre benzine ödediği 8.41 liranın 1.28 lirası vergi olarak devletin kasasına gidiyordu. Bugün benzine ödenen 25 liranın tam 6.34 lirasını devlet alıyor. Aynı şekilde 7 ay önce motorine ödenen 8.16 liranın 1.24 lirası vergiden oluşurken bugün 23.43 liraya bir litre motorin alanlar devlete 5.63 lira vergi ödemek zorunda kalıyor.