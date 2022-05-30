Benzin ve motorin fiyatı 6 lira birden düşer! Akaryakıttaki ÖTV ve KDV farkına bakın!

BENZİN ve motorin zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Son yedi ayda benzine yüzde 197, motorine ise yüzde 187 oranında zam yapıldı. Benzinin litresi 25 lirayı, motorinin litresi 24 lirayı geçti. Vatandaş aracın kontak anahtarını çevirmeye korkar hale gelirken, benzin ve motorinin litre fiyatını 6 lira birden ucuzlatacak öneri geldi.

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Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Geçen hafta hem Cuma hem de Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarına zam geldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25 TL'yi aştı. 28 Ekim 2021'de 8.41 TL'den satılan benzinin 25 TL'ye gelmesi iğneden ipliğe her şeye zam olarak geri döndü. Peki akaryakıt fiyatlarına makul seviyeye çekmek mümkün mü? Bunun bir yolu var o da KDV ve ÖTV'den geçiyor. CHP akaryakıt fiyatları için eşel mobil sistemini yeniden gündeme getirdi.

CHP'den benzin ve motorini 6 lira ucuzlatacak öneri

CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, devletin akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarının 6 lira civarında ucuzlayacağını söyledi.Akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırdığını belirten Güzelmansur, 'Halkını rahatlatmak için başta Almanya olmak üzere birçok ülke akaryakıttaki vergiyi kaldırdı. Hükümet de halk için vergiden vazgeçerse çiftçi tarlasına döner. Taksici, dolmuşçu, servisçi, esnaf zarardan kurtulur' dedi.

Eşel mobil sistemi nedir? Geçen yıl hükümet uygulamıştı

Geçen yıl hükümet eşel mobil sistemi ile akaryakıt fiyatlarının makul düzeyde kalmasını sağlamış, vatandaşın yükünü paylaşmıştı. Aralık 2021 itibariyle ise ÖTV'deki sıfırlama bitmişti ve hükümet ÖTV'yi Ocak 2022 itibariyle benzin ve mazot fiyatlarına yansıtmıştı. Eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması isteniyor. Ancak hükümet daha önce de gündeme getirilen eşel mobil taleplerine şu ana kadar hiç yanaşmadı.