Meteoroloji ve Orhan Şen'in dediği çıktı! Fena başladı devamı da gelecek İstanbul, İzmir, Antalya...

Hafta sonu asfalt eriten sıcaklık önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde (4-12 derece) seyretmeye devam edeceği bildirildi. İstanbul'da Temmuz sıcaklarını andıran bir hava hakim olurken, aşırı sıcaklar devam edecek bilgisi geldi.