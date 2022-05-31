TÜSİAD Başkanı'ndan 'Yarın çok geç olacak' uyarısı

TÜSİAD Başkanı Turan, Türkiye'nin farklı ekonomi politikaları yürüttüğüne dikkat çekerek "Bugün bu değişen global süreci yakalayamadığımız, var olan fırsatları değerlendiremediğimiz takdirde, yarın çok geç olacak" diye uyardı.

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Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, dünyada küresel enflasyonun yükseldiği ve büyümenin baskı altında olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti.

Turan, dünyada 14 yıldan beri uygulanan gevşek ve parasal genişleme politikalarının sonuna gelindiğini, Türkiye'nin ise akranlarından ayrı bir politika gösterdiğini ifade ederek "Bugün bu değişen global süreci yakalayamadığımız, var olan fırsatları değerlendiremediğimiz takdirde, yarın çok geç olacak" diye uyardı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Küresel ekonomi ve global temaların yakalanması oldukça zor bir hızda değiştiğine değinen Turan, global para politikasındaki hızlı değişimi de buna örnek olarak gösterdi. Turan, şöyle dedi:

“2008 global finans krizinin ardından gördüğümüz ve Covid'de büyük kapanma ile devam eden süreçte dünya ekonomisi muazzam bir likidite enjeksiyonuna yani parasal genişlemeye ve düşük faiz ortamına maruz kaldı. Bugün geldiğimiz noktada ise yüksek küresel enflasyon ve özellikle global para politikasında önemli bir paradigma değişimi olduğunu görüyoruz. Daha net ifade etmem gerekirse; geride bıraktığımız 14 yıllık vadedeki genişlemeci global para politikası dönemi kapanıyor. Önümüzdeki dönemde Fed ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere faiz artışları ve bilanço küçültme devam edecek”

“Global görünüm lehimize değil”

Küresel ekonomide bol para döneminin azaldığı ve finansman koşullarının geçmişe kıyasla daha zor olacağı bir döneme girildiğine dikkat çeken Turan, Türkiye'nin ise bu dönemde, akranlarının aksine, farklı bir politika tercihi ortaya koyduğuna işaret etti. TÜSİAD Başkanı, şöyle devam etti:

“Bugün, dünyada akran ülkelere baktığımızda hem en yüksek enflasyona hem de son derece yüksek risk primine sahip ülke konumundayız. Unutmayalım ki, yakın geçmişte yaşadığımız ekonomik zorluk dönemleri, global rüzgarların arkamızdan estiği dönemlerdi ve bu zorluklarla bir şekilde mücadele edebildik. Oysa şu an global ekonominin geçmekte olduğu döngüde rüzgar önümüzden esmekte ve işimizi çok daha fazla zorlaştırmakta. Artık global görünüm de lehimize değil”

Enflasyonla mücadele vurgusu

Global ekonomide bugün dijitalleşme, iklim değişikliği, arz zincirlerinin yer değiştirmesi, istihdamın farklılaşması gibi konularda önemli değişimlere şahit olunduğunu söyleyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçeride yaşadığımız enflasyon sorununu çözmeden az evvel değindiğim adımlara konsantre olmamız, global ekonomiye uyum sağlamamız ve var olan döngüyü yakalamamız oldukça zor gözüküyor. Dolayısıyla öncelikle içerideki son derece yüksek olan enflasyonla doğru yöntemlerle mücadele ederek bu sorunu çözmek, hızla değişmekte olan global temaları doğru okumak, ardından da global yarışta yerimizi hızla almak gerekiyor. Bugün bu değişen global süreci yakalayamadığımız, var olan fırsatları değerlendiremediğimiz takdirde, yarın çok geç olacak.”