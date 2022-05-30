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Ankara’da evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara’da evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli yakalandı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 kilo 899 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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ANKARA Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalarda Ö.Y. isimli şahsın evinin balkonunda esrar elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği ve elde ettiği esrar maddesini sattığı belirlendi.

İstihbari bilgiler neticesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda özel yapılmış sera ve balkonda bulunan saksılar içerisinde esrar elde etmek amacıyla yetiştirilmekte olan 20 kök kenevir bitkisi ile çeşitli kaplara konulmuş halde toplamda 2 kilo 899 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ö.Y., adli makamlara sevk edilecek.

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