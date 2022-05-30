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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky görüşmesinde arabuluculuk dahil destek için hazır olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında diplomasi trafiği devam ediyor...

Gün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, akşam saatlerinde de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile görüştü.

İki liderin görüşmesinde savaştaki son durumu ele alındı.

"Destek vermeye hazırız"
Erdoğan, görüşmede,  müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Tahıl ihracatı için koridor projesi
Cumhurbaşkanı, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler’in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da evsahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

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