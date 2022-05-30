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Yunanistan'da gündem yine Türkiye! En kötü senaryoyu yazdılar

Yunanistan'da gündem yine Türkiye! En kötü senaryoyu yazdılar

YUNANİSTAN'da gündem bir kez daha Türkiye. Yunan basını Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gergin bir yaz yaşanabileceği iddiasını dile getirdi ve 'en kötü' senaryoyu açıkladı.

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YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD Kongresinde Türkiye aleyhindeki açıklamaları sonrası Yunan basınının gündemi Türkiye olmaya devam ediyor.

CNN Greece'nin, "Miçotakis'in gündemi Türk provokasyonu" başlıklı haberinde Yunan Başbakan'ın Avrupa Birliği (AB) zirvesinde bu konuyu dile getireceği bilgisine yer verildi. George Papaconstantinou imzalı haberde Miçotakis'in, "Yunanistan her zaman diyalogdan yanadır ancak egemenlik haklarının ihlali kabul edilmeyecektir" mesajı vereceğinin altı çizildi.

Eleftherostypos gazetesinde de Miçotakis'in zirvede bu konuyu gündeme taşıyacağı bilgisine yer verildi. Haberde, "Miçotakis'in bölgedeki gerginliğin tırmanma tehlikesi hakkında muhataplarını bilgilendirmesi bekleniyor" ifadesine yer verildi.

Kathimerini gazetesi ise bölgedeki gerilimin tırmanacağı uyarısında bulundu. Söz konusu haberde, "Önümüzdeki haftalarda Yunan hükümeti Türkiye'nin mülteci/göçmen krizini istismar etmesini bekliyor" ifadeleri yer aldı.

Yunanistan'ın bir başka endişesinin temmuz ayında Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde Türk sondajının yeniden başlaması olduğu bilgisine yer verilen haberde bunun Doğu Akdeniz'de yeni bir krize neden olabileceğinin altı çizildi. Bir Türk araştırma gemisinin Girit'in güneyine gönderilmesi 'en kötü senaryo' olarak lanse edilirken, "Türkiye'nin Ege'de bir Yunan tatbikatını önlemeye yönelik olası bir girişimini öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. Haberde bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin son derece düşük olduğunun ise altı çizildi.

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