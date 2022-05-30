Boşanma kararı çıktı, balkondan girdiği evde katliam yaptı! Karısını öldürüp intihar etti, kızı da ağır yaralı

KOCAELİ'de boşanma aşamasında olan şahıs, karısını öldürüp, intihar etti. Şahıs kızını da silahla vurdu. Turan Karslı'nın, boşanma kararı onanınca balkondan girdiği evde kızı ve karısını torunlarının gözü önünde vurduğu sonra da intihar ettiği ortaya çıktı.

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Kocaeli'de boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada koca, karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı. Daha sonra Turan Karslı aynı silahla kendini vurdu. Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Eve balkondan girip katliam yapmış

Bir süredir boşanma aşamasında olan çiftin, boşanma kararı onanınca Turan Karslı duruma öfkelendi. 3 gün önce çıkan karardan sonra Turan Karslı, bu sabah arkadaşından emanet aldığı arabayla büyük oğlunun yaşadığı ve bir süredir Güler Karslı’nın da sığındığı eve geldi. Birinci kattaki balkondan eve girdiği öğrenilen Karslı, ailesine dehşeti yaşattı. Öte yandan daha önce de Turan Karslı’nın bacanağını bıçaklayıp hapis yattığı öğrenildi.

Olay yerine koşup kızına çarşaf götürdük

Olayı anlatan görgü tanığı komşu Nurcan Aydın yaşananları şöyle anlattı: “Eşi balkondan içeri atladı. Oğlu zannettiğim için gidip sormadım. Sonra belinden çıkardığı silahla önce kızını vurdu, kızı dışarıya atladı. Bizden yardım istedi. Sonra karısını boğazından, kendisini de başından vurdu. Olay yerine koşup kızına çarşaf götürdük. Ambulans ekiplerine haber verdik."

"Bir gün bana bir şey olursa çocuklarıma bakar mısın?’ demişti

"Zaten adam bundan 2 ay önce eşini tehdit ediyordu. Devlet koruması vardı, telefonla devlet haber veriyordu. Benden de bir gün yardım istemişti, ‘Eğer bir gün bana bir şey olursa çocuklarımla ilgilenir misin?’ demişti. Çocuk da küçüktü, kumanda elindeydi ağlıyordu. Komşuya çocuğu verip annesine müdahale ettik. Sonrasında da ambulans ekipleri geldi. Kadına hiçbir yardım vermediler, korumadılar. Eğer bu kadın korunsaydı şu anda hayatta olurdu.”

“Çocuk annesinin sesine bağırıyordu”

Annesi Elif Tekin’in vurulduğunu görünce çocuğun çok ağladığını ve onu evlerine aldıklarını söyleyen komşu Gülçin Ündür, “Ben sese çıktım. Çocuk bağırıyordu, kız da yerde serili duruyordu. Kanlar içinde “annem annem” diye bağırıyordu. Allah sabır versin. Kanlar içinde bağırınca gördüm. Yaralı kız da bayağı yerde kaldı. Ambulans gelene kadar kimse almadı, elleyemedi. Bağıran çocuğu da kucağımıza alıp eve getirdik. Annesinin sesine çok bağırıyordu çocuk” dedi.

Öte yandan, annelerinin ölüm haberini alan oğlu Emirhan Karslı cenaze nakil aracı geldiği zaman fenalaştı. Zor sakinleştirilen Emirhan Karslı, ambulans eşliğinde hastaneye götürüldü.