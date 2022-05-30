Maymun çiçeğine karşı 240 bin doz İmvanex aşısı sipariş ettiler

Maymun çiçeği virüsüne karşı Almanya 240 bin doz Imvanex aşısı sipariş ettiğini duyurdu.

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Almanya, maymun çiçeği virüsüne karşı aşı tedbiri alıyor. Sağlık Bakanlığı, 240 bine yakın aşı siparişi verildiğini açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Münih ve Berlin'de yeni vakaların bildirilmesinden sonra Almanya'nın Haziran ayı başlarında maymun çiçeğine karşı 40 bin doz aşı alacağını duyurdu. Sosyal demokrat Bakan, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Haziran ayının ilk iki haftasında 40 bin adet ve sonraki dönemde ise 200 bin adet doz daha teslim edilecek” dedi.

Lauterbach, sözleşmeyi imzaladığını ve bakanlığın aşı üreticisinden onay beklediğini belirterek, "Yine de, bu aşılara çok yakında sahip olacağımızdan eminim" dedi. Lauterbach, Almanya'nın stoklarında herhangi bir aşı bulunmadığını da söyledi.

Diğer taraftan, Almanya’nın Sağlık Bakanı, Imvanex adlı aşının ABD’de maymun çiçeği hastalığına karşı onaylandığını açıkladı. Aşı, özellikle virüse yönelik olmasa da, şiddetli semptomlara karşı bir miktar koruma sağlıyor.

Öte yandan Almanya'da bu ayın başlarında Münih'te ilk maymun çiçeği vakasının bildirilmesinden sonra, Berlin'de iki vaka bildirildi. Lauterbach, virüsün yeni bir pandemiye dönüşmesini beklemediğini söyledi, ancak yayılmayı kontrol altına almanın önemli olduğunu vurguladı.

Imvanex nedir?

Imvanex, yetişkinlerde çiçek hastalığına karşı koruma sağlamak için kullanılan bir aşıya deniliyor. Çiçek hastalığı virüsü ile ilgili olan 'vaccinia Ankara' adı verilen aşı virüsünün canlı değiştirilmiş bir formunu içeriyor.

Çiçek hastalığının bilinen son vakasının 1977 yılında görülmesiyle 1980 yılında resmen sonlandığı ilan edildi. Bu aşı, resmi öneriler doğrultusunda çiçek hastalığından korunmak için gerekli görüldüğünde kullanılmak için onaylandı.

Imvanex deri altına, tercihen üst kola enjeksiyon yoluyla uygulanıyorç Daha önce çiçek hastalığına karşı aşılanmamış kişiler, ilkinden en az 28 gün sonra ikinci doz olmak üzere iki adet 0,5 ml'lik doz aşı yaptırıyor. Daha önce çiçek aşısı olmuş kişilerde tek doz 0,5 ml, ikinci doz aşı olarak yapılıyor.

Aşılar, bağışıklık sistemine bir hastalığa karşı kendini nasıl savunacağını 'öğreterek' çalışıyor. Bir kişiye aşı verildiğinde, bağışıklık sistemi aşıdaki virüsü 'yabancı' madde olarak tanıyor ve ona karşı antikor üretiyor. Kişi bu veya benzeri bir virüsle tekrar temas ettiğinde, bu antikorlar bağışıklık sisteminin diğer bileşenleri ile birlikte virüsleri öldürebiler ve hastalığa karşı korunmaya yardımcı olur.