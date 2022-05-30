BIST 2.527
DOLAR 16,39
EURO 17,63
ALTIN 978,10
HABER /  GÜNCEL

Hulusi Akar BAE'de 15 yıl sonra kritik ziyaret

Hulusi Akar BAE'de 15 yıl sonra kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile görüştü.

Abone ol

Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Abu Dabi’de ilk olarak Savunma Bakanlığı’na gitti. Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı. Görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

 BAE’nin Genelkurmay Başkanı’nın da yer aldığı görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de hazır bulundu. Görüşme sonrasında Wahat Al Karama Şehitliğini ziyaret eden Bakan Akar anıta çelenk bıraktı ve Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladı. Akar’ın ziyareti Türkiye’den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Maymun çiçeği hakkında bilinmeyenler! Prof. Akalın tek tek açıkladı
Maymun çiçeği hakkında bilinmeyenler! Prof. Akalın tek tek açıkladı
ÖSO liderlerine 'Türk ordusunun yanında olmaya hazır olun' emri verildi
ÖSO liderlerine 'Türk ordusunun yanında olmaya hazır olun' emri verildi
Mustafa Sarıgül'den Yunan Başbakanı Miçotakis'e: Bunlar bize vız gelir
Mustafa Sarıgül'den Yunan Başbakanı Miçotakis'e: Bunlar bize vız gelir
Gazprom duyurdu Türkiye'ye Mavi Akım yeniden devrede
Gazprom duyurdu Türkiye'ye Mavi Akım yeniden devrede
Ekrem İmamoğlu'na İngiliz gazetesi adaylığını sordu: Erdoğan'ın rakibi mi olacak?
Ekrem İmamoğlu'na İngiliz gazetesi adaylığını sordu: Erdoğan'ın rakibi mi olacak?
Ardahan'da kardeşler arasındaki tartışma korkunç bitti!
Ardahan'da kardeşler arasındaki tartışma korkunç bitti!
Bakan Ersoy Ayasofya'daki hasar tartışmaları için konuştu: Çok ciddi tadilat olacak
Bakan Ersoy Ayasofya'daki hasar tartışmaları için konuştu: Çok ciddi tadilat olacak
Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan kaçacak iddiasına tepki
Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan kaçacak iddiasına tepki
Ülke enflasyon şoku yaşıyor! 1982'den beri böylesi görülmedi
Ülke enflasyon şoku yaşıyor! 1982'den beri böylesi görülmedi
Aşure günü ne zaman 2022 hangi gündür Aşure günü nedir Diyanet açıklaması
Aşure günü ne zaman 2022 hangi gündür Aşure günü nedir Diyanet açıklaması