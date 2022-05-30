ÖSO liderlerine 'Türk ordusunun yanında olmaya hazır olun' emri verildi

TÜRKİYE'nin Suriye'ye düzenleyeceği sınır ötesi harekat için hazırlıklar sürerken, bölgeden flaş bir haber geldi. Suriye'deki Türkiye destekli gruplar, Ankara'nın ülkenin kuzeyine yeni bir harekat başlatması durumunda operasyona katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

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Türkiye'nin Suriye'deki terör varlığına yönelik yeni bir operasyon hazırlıklarını sürdürürken, Reuters'a konuşan iki Suriyeli üst düzey muhalif komutan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ünitelerinin liderlerine "saldırı pozisyonlarına" geçmeleri için emir verildiğini bildirdi.

Muhalif komutan Abdul Salam Abdul Razak, "Hazırlık bir-iki günde biter. Türk ordusunun yanında olmaya hazır binlerce savaşçı var" dedi.

Muhalif kaynaklardan biri, Türkiye'nin potansiyel yeni harekatının amacının Tel Rıfat ve Kobani'nin kontrolünü sağlamak olacağını; böylece Cerablus ile Tel Abyad arasında bağlantı kurulacağını dile getirdi.

Türk ordusuyla temasta olduğu belirtilen bir komutan da Türkiye'nin yeni harekatının ne zaman başlayacağının belli olmadığını, hatta "bir sonraki emre kadar ertelenebileceğini" dile getirdi.