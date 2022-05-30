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67 gündür kayıp! Önce eşyaları sonra kız arkadaşı feci halde bulunmuştu

67 gündür kayıp! Önce eşyaları sonra kız arkadaşı feci halde bulunmuştu

 KIRŞEHİR'de 25 Mart'ta kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için yürütülen çalışmalara ikinci kez helikopter desteği sağlandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopter, kayıp Hasan Aydoğan'ın nehre atıldığı Kortulu köyü çevresinden Kızılırmak ve Hirfanlı Baraj Gölü üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Celal Yurdakul ve teknik ekibin yer aldığı uçuşta, nehir ve göl yüzeyi ile Kortulu, Toklumen, Savcılı Büyükoba ve Hirfanlı köylerinin sahil kısımları tarandı.

AFAD, UMKE, jandarma ve polis su altı ekipleri de helikopterle arama çalışmalarına göl yüzeyi ve kenarından eşlik etti. Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter, 8 Nisan'da arama çalışmalarına katılmıştı.

Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuş, ardından toprağa verilmişti.

Gençleri öldürdükleri iddia edilen Ş.E. ve S.A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanmış, "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmıştı.

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