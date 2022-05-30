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3600 Ek Gösterge çalışması tamamlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklayacak

3600 Ek Gösterge çalışması tamamlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklayacak

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı. EK Gösterge düzenlemesi Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak...

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Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Çalışmanın tamamlandığı düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.

İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.

3600 ek gösterge nedir?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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