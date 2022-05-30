5 milyon liralık bungalov vurgunu! Utanç veren detay

SAKARYA’da farklı bungalov evlerin fotoğraflarıyla sosyal medya ve internet sitesi üzerinden sahte satış yaparak yüzlerce kişiyi 5 milyon liranın üzerinde dolandıran 6 şüphelinin kurbanları arasında kanser hastası eşiyle tatil yapmak isteyen bir vatandaş ile Gaziantep’ten, Sakarya’ya gelerek evlilik teklifi organize etmeye çalışan kişinin de olduğu öğrenildi.

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Kendilerini bungalov ev işletmecisi gibi tanıtan 6 şüphelinin, rezervasyon için arayan vatandaşları yaklaşık 5 milyon lira dolandırarak ve elde ettikleri haksız kazancı eğlence mekanlarında harcadıkları da görüldü.

Sahte konuma geldiklerinde...

Farklı ve uzak şehirlerden gelen müşterilerin bazıları atılan sahte konuma geldiklerinde acı gerçekle karşılaştı. Sabah serpme kahvaltı, öğle ve akşam yemeği dahil bin 250 TL’lik fiyatlarla insanların tatil heveslerini kursaklarında bırakan şüphelilerin kurbanları arasında kanser olan eşiyle tatil yapmak isteyen bir vatandaşın ile Gaziantep'te yaşayan ve Sapanca'da sevgilisine evlilik teklifi organize etmeye çalışan bir gencin olduğu öğrenildi.

Kendilerini garantiye almışlar

Kurdukları düzenle vatandaşları 5 milyon lira dolandıran şüpheliler, haksız yere elde ettikleri paraları, tatil bölgelerinde lüks mekanlarda kalarak harcamış. Kendilerinin de aynı şekilde dolandırılabileceğini düşünen şüpheliler, ayırttıkları yerlerden sabit telefon numarası ve kurumsal hesap numaraları isteyerek kendilerini garantiye almış.

Her ayrıntıyı düşündüler ama polisten kaçamadılar

Teknik ve fiziki takip neticesinde Sakarya ile bağlantısı olmayan A.Ç. (31), E.Ç. (25), B.C. (25), F.A. (24), K.K. (24) ve U.A. (17) isimli şahısların farklı illerde yaşadığını belirleyen ekipler harekete geçti. Şahıslardan 3’ü İstanbul, 1’i Bursa, 1’i Kocaeli ve diğer 1’i ise Yalova’da gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Daha öncesinden dolandırıcılıktan suç kaydı ve aranması bulunan A.Ç. (31) isimli şahıs Bursa’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya’da emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan E.Ç., B.C., F.A. ve U.A. isimli 4 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.K. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.