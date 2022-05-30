6 Kasım'da erken seçim yapılacak mı? TBMM Başkanı Şentop konuştu

Siyaset kulislerinde bu yıl 6 Kasım'da erken seçim yapılacağı iddiaları konuşulmaya başlanmıştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop iddialara ilişkin açıklama yaptı.

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Erken seçim iddialarıyla ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama geldi. TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları şöyle:

"Tabanı sıcak tutmak için siyasiler bu söylemleri kullanırlar. Eskiden Meclis'te alalade bir çoğunluk ile seçim kararı alınıyordu. Şimdi ya Cumhurbaşkanı ya da nitelikli çoğunlukla alınabiliyor. Yeni anayasa değişikliği ile erken seçim ihtimali sıfıra düştü. Yeni sistemi anlamamaktan kaynaklı bir durum. Seçimlerin zamanında yapılacağını düşünüyorum."