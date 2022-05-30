İYİ Parti'de istifa! "Hanım koleksiyonu yapıyorlar, hepsi sekreterlerini aldı" demişti

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, görevinden istifa etti. Ay, Nevşehir eski Belediye Başkanı Hasan Ünver ve ortaklarını yolsuzlukla suçlarken, "hepsi karılarını boşayıp sekreterleriyle evlendi. İl Özel İdare Müdürü 4 veya 5 karısıyla evlendi, hanım koleksiyonu yapıyor" demişti.

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Eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve ekibiyle ilgili yaptığı konuşmada kadınlara yönelik söylemleriyle tepki çeken İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, istifa etti. İYİ Partili Ay'ın, eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve iş ortaklarını yolsuzluk yapmakla suçlarken şunları söylemişti:

Ortakları adeta hanım koleksiyonu yapıyor!

- Nevşehir eski belediye başkanlarından Hasan Ünver’in iş ortakları adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Ünver’in iş ortaklarının dördü de hanımlarını değiştirdiler. Dördü de eski hanımlarını boşadılar. Yeni hanımlar aldılar. Genelde sekreterlerini aldılar.

- Şimdi büyük bir ilçemizin belediye başkanı (Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk) ile şoförü, Y. isimli bir kızı paylaşamıyorlar. WhatsApp’tan yazışmalarını Twitter’da okumuşsunuzdur. Yıldız’ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar.

- Artı İl Özel İdare başkanımız (İl Genel Sekreteri Gürbüz Dinç) dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir partililerle karşı karşıyayız.