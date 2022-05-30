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İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Sebebi İran suikastleri

İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Sebebi İran suikastleri

İran Devrim Muhafızları'ndan Albay Hodayi geçen hafta öldürülmüş; Tahran, İsrail'i sorumlu tutmuştu

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İsrail, İran'ın geçen hafta gerçekleşen İran Devrim Muhafızları'na mensup Albay Seyyad Hodayi'nin suikastı sebebiyle "intikam" almaya çalışabileceğini gerekçe göstererek Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yayımladı. 

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Tahran'ın Türkiye'de İsrailli vatandaşlara zarar vermeye çalışabileceğini belirtti ve Türkiye'yi "yüksek riskli ülke" ilan etti. 

Türkiye, İsrail vatandaşları arasında popüler bir turizm destinasyonu. İki ülke arasında başlayan normalleşme sürecinin ardından Türkiye ve İsrail ilişkilerinde olumlu bir hava hakimdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta, 15 yıl sonra İsrail'e giden ilk Türk dışişleri bakanı oldu. 

Hodayi geçen hafta İran'ın başkenti Tahran'da motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu öldürüldü. Tahran, suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu ve "intikam" sözü verdi. 

İsrail, Hodayi'yi dünyanın farklı ülkelerindeki İsrail vatandaşlarını hedef almayı planlamakla suçlamıştı. 

İsrail istihbaratı Mossad, suikastle ilgili yorum yapmadı. 

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