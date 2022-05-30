Avukattan sahte senetle milyon dolarlık vurgun! Mübaşire rüşvet verme anı kamerada

İSTANBUL Adliyesi'nde yaşanan vurgun kameralara yakalandı. Avukat Aydın M.'nin milyon dolarlık davayı kazanabilmek için mübaşire rüşvet vererek dosyayı adliye dışına çıkarttırdı. Sonra da dosyanın içerisine içerisine sahte imzalı yaklaşık 1.5 milyon dolarlık (24 milyon lira) senet yerleştirdi. Skandal patlayınca avukatın mübaşire rüşvet verdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul Adliyesinde bir avukatın milyon dolarlık davayı kazanabilmek için mübaşire bin lira rüşvet vererek dosyayı dışarı çıkarıp içerisine sahte imzalı yaklaşık 1.5 milyon dolar tutarında (24 milyon lira) senet yerleştirdiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Mehmet Yahya Sönmez isimli iş adamı 11 Ekim 2019 yılında vefat etti.

İki çocuğu ve eşine milyonlarca liralık miras kaldı!

Sönmez'in vefatının ardından iki çocuğu ve eşine milyonlarca lira ve taşınmaz miras olarak kaldı. Mehmet Yahya Sönmez'in vefatının üzerinden 2 sene sonra özel bir bankadan Burcu Sönmez'e hesaplarına haciz konulduğuna dair mesaj geldi. Borcu olmadığı için gelen mesajdan şüphelenen genç kadın e-devlet üzerinden inceleme yaptığında mallarına ve banka hesaplarına haciz konulduğunu fark etti.

Adliyeye gittiklerinde 1.5 milyon dolarlık senetle karşılaştılar!

Avukatları aracılığıyla harekete geçen genç kadın Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü tarafından açılan hacizlerin vefat eden babasının borçlarından kaynaklı olduğu iddiasıyla yaklaşık 1.5 milyon dolarlık (24 milyon lira) senetle gerçekleştiği belirlendi.

Senetteki imza ölen babasına ait değildi

Senetlerde yapılan incelemede imzaların Mehmet Yahya Sönmez'e ait olmadığını fark eden aile haciz kararlarına itirazda bulundu. Yapılan itirazlar sırasında aile, haciz için oluşturulan dosyanın içerisinde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan bir yargılama sırasında 3 adet protokol fotokopisinin sunulduğunu fark etti.

O senetler dosyaya nasıl girdi?

Bu kez 2010 yılında Mehmet Yahya Sönmez'in borçlu olarak bulunana ve kapanan dosyanın peşine düşen aile İstanbul Adliyesine gelerek Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine aslı gibidir kaşesi vurulan senetlerin ne şekilde dosyaya konulduğunu sordu. Dosyaya sahte evrak yerleştirildiğini anlayan Burcu ve Burak Sönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kendilerinden sahte senetle yaklaşık 24 milyon lirayı tahsil etmeye çalışan kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmasını talep ettiler.

Mübaşir dosyayı gizlice alışveriş merkezine götürüp avukata vermiş

Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 2010 yılında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde kapanan dosyanın içerisine sahte imzalı senetler konularak haciz işlemi başlatıldığını tespit etti. Yapılan incelemelerde dosyayı mübaşirin arşivden çıkardığı ardından bir alışveriş merkezinde dosyayı Mithat B., isimli kişiye teslim ettiği belirlendi.



Sahte senedi avukat ve işbirlikçileri yerleştirmiş!

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla bağlantısı bulunan Avukat Aydın M., Çetin T., Hüseyin Ş., ve Mithat B., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık soruşturma kapsamında 2010 yılında sona eren dosyayı para karşılığında arşivden çıkararak ele geçiren ve sahte imza ile senet düzenleyen 4 şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlikte üzerlerine atılı suçlamaları reddeden 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.