Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışına Fatih Altaylı isyan etti: Gerçekten siyaseti bu kadar mı bilmiyorsunuz?

NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın adaylığını koymasıyla başlayan krizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışına Fatih Altaylı'dan tepki geldi. Altaylı, "Gerçekten siyaseti bu kadar mı bilmiyorsunuz? Yoksa bile bile mi yapıyorsunuz." diye sordu.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, NATO konusunda yaptığı açıklamada "ABD askeri tesislerini kapatmayı Meclise getirsinler, destekleyeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"Kemal Bey, lütfen söyleyin, bu politika mı!" diye soran Altaylı, iktidara yıllardır Türkiye'yi Batı'dan koparma, yüzünü Doğu'ya çevirmeye çalışma eleştirileri yöneltildiğini hatırlatarak, "Peki Kemal Bey bana söyler misiniz, bugün Türkiye’de Batı ile Batı değerleri ile ilgili elimizde kalan tek köprü NATO değil mi!" dedi.

Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin geleneksel tüm düşmanları, ister devlet olsun ister kişi, Türkiye’yi NATO dışına itmek için ellerinden geleni yapmıyor mu! Bugün elimizde kalan tek Batı bağlantısı NATO olmasa Türkiye nasıl bir ülkeye dönüşür ve nasıl bir tehdit altında kalır farkında mısınız! Bugün NATO şemsiyesi altında olmasak, Batı’nın gözünde Türkiye ABD işgali öncesi Irak’tan, müdahale öncesi Libya’dan ve hatta iç savaşı kışkırtılan Suriye’den farklı bir ülke mi olur sizce!

Bugün elimizdeki tek Batılı değer NATO üyeliğimizdir. Türkiye'yi sadece Doğu'ya ve Kuzey'e değil Batı'ya karşı da koruyan yegane kalkanımızdır. Gelecekte tekrar Batı kulübünün bir parçası olma çabası içine gireceksek, bu üyeliğin çok önemli bir fonksiyonu olacaktır.

Sayın Kılıçdaroğlu, Batı karşıtlığında öne geçmeye çalışmak size, partinize ve Türkiye’ye ne kazandıracak çok merak ediyorum. Hem Türkiye’de, hem de dünyanın gözünde. Siz böyle konuştukça tüm Batı Dünyası’nın “Erdoğan bağırıp çağırıyor ama en azından Batı’tan tam olarak kopmuyor” demesini mi istiyorsunuz. Atatürk'ün muasır medeniyet hedefini falan bir tarafa bıraksak bile, reel siyasete dahi son derece aykırı bu durumu nasıl oluyor da politika diye önümüze koyabiliyorsunuz.