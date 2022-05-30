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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit sayısı yükseldi şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit sayısı yükseldi şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olmasının ardından bir acı haber daha geldi. Operasyon bölgesinde 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, P.Uzm.Çvş. İslam Sancak şehit oldu.

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IRAK'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde iki asker şehit oldu. 27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Muhammed Serttaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakanlıktan bu sabah yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklama ise "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Samsun'a şehit ateşi düştü
Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Samsun Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.
Şehit haberiyle birlikte duydukları üzüntüyü dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda ilçemizin yiğit evladı Erenköy Mahallemiz sakinlerinden P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi bugün Erenköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Evlilik hazırlığı yapıyordu
Öte yandan Erenköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak’ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti.
Şehit İslam Sancak’ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

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