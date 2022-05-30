Kulis Haber! Devlet Bahçeli, erken seçim için Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor

CHP eski Milletvekili ve Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş'tan flaş kulis haberi... Yarkadaş, AK Parti'li bir kaynağının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı gün “erken seçim’’ kararı aldıracağını söylediğini aktardı. Yarkadaş, KEmal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklamak için neyi beklediğini de yazdı...Abone ol
Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş'tan erken seçim iddiası. AK Parti’li bir kaynağının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim için neyi beklediğini kendisine açıkladığını yazdı. Yarkadaş, kaynağının "Devlet Bey bu konuda hayli kararlı" dediğini iddia etti. İşte Yarkadaş'ın yazısının ilgili bölümü:
- Geride bıraktığımız perşembe günü kaleme aldığım “Erken seçim tartışmasını bitirecek anket…’’ başlıklı yazıda seçim tarihinin MHP’nin oy oranına bağlı olduğunu, seçim tarihinin de buna göre belirleneceğini yazmıştım.
"Bahçeli atak yapacak..."
Bu yazının ardından Ankara’nın ‘kulağı delik’ siyasetçilerinden çok sayıda telefon aldım. Ankara’nın deneyimli siyasetçileri, “Tespitler gerçekçi… Seçim tarihini MHP’nin durumu belirleyecek’’ yorumunu yaptı. AKP’nin etkili isimlerinden olan bir kaynağım ise “Yazıda bir eksik var…’’ dedi. Bunun üzerine “O halde eksiği de siz tamamlayın’’ karşılığını verdim.
AK Partili siyasetçi 'eksik' deyip ekledi
AKP’li kaynağımın iddiasına göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı gün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “erken seçim’’ kararı aldıracak! Kaynağım, “Devlet Bey bu konuda hayli kararlı görünüyor’’ dedi.
Kılıçdaroğlu adaylığını ne zaman açıklayacak? Ne bekliyor?
Barış Yarkadaş, CHP liderinin aday olmak istediğinin bilinen bir gerçek olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu’nun asıl beklentisi, adaylığını Altılı Masa’nın ortaklarının kamuoyuna açıklaması yönünde… Bu olmadığı takdirde ise ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP liderinin adaylığını kamuoyuna deklare etmesi bekleniyor…
Bu beklenti gerçekleşir mi gerçeklemez mi bilinmez… Ancak buna yönelik çalışmalar önümüzdeki süreçte hızlanacak. Akşener ikna edilir ve 'Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’dur' derse CHP lideri yarışa çok güçlü bir biçimde girecek.
CHP lideri, Akşener bunu yapmadığı takdirde ise Eylül ayının sonu Ekim ayının başı gibi adaylığını kamuoyuna açıklamayı düşünüyor. CHP lideri ve yakın çevresi tüm hazırlıklarını buna göre yapıyor. Öyle ki; ses, sahne ve ışık düzenini organize eden şirkete 'Eylül ve Ekim ayı için başka bir iş almayın… Yoğun bir sürece giriyoruz' denildi. Bu da Eylül ve Ekim ayının yeni siyasi gelişmelere gebe olduğunu gösteriyor."