Kulis Haber! Devlet Bahçeli, erken seçim için Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor

CHP eski Milletvekili ve Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş'tan flaş kulis haberi... Yarkadaş, AK Parti'li bir kaynağının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı gün “erken seçim’’ kararı aldıracağını söylediğini aktardı. Yarkadaş, KEmal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklamak için neyi beklediğini de yazdı...

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Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş'tan erken seçim iddiası. AK Parti’li bir kaynağının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim için neyi beklediğini kendisine açıkladığını yazdı. Yarkadaş, kaynağının "Devlet Bey bu konuda hayli kararlı" dediğini iddia etti. İşte Yarkadaş'ın yazısının ilgili bölümü:

- Geride bıraktığımız perşembe günü kaleme aldığım “Erken seçim tartışmasını bitirecek anket…’’ başlıklı yazıda seçim tarihinin MHP’nin oy oranına bağlı olduğunu, seçim tarihinin de buna göre belirleneceğini yazmıştım.

"Bahçeli atak yapacak..."

Bu yazının ardından Ankara’nın ‘kulağı delik’ siyasetçilerinden çok sayıda telefon aldım. Ankara’nın deneyimli siyasetçileri, “Tespitler gerçekçi… Seçim tarihini MHP’nin durumu belirleyecek’’ yorumunu yaptı. AKP’nin etkili isimlerinden olan bir kaynağım ise “Yazıda bir eksik var…’’ dedi. Bunun üzerine “O halde eksiği de siz tamamlayın’’ karşılığını verdim.

AK Partili siyasetçi 'eksik' deyip ekledi

AKP’li kaynağımın iddiasına göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı gün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “erken seçim’’ kararı aldıracak! Kaynağım, “Devlet Bey bu konuda hayli kararlı görünüyor’’ dedi.