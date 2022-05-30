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Ailesi fark edip hastaneye yetiştirdi! Kocaeli'de feci olay

Ailesi fark edip hastaneye yetiştirdi! Kocaeli'de feci olay

 KOCAELİ’de 7 yaşındaki bir çocuk ensesine isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

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Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki A.Ö.H. isimli çocuk ensesine isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

Durumu fark eden ailesi, çocuğu kendi imkanlarıyla Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirdi. Burada yapılan ilk incelemelerin ardından yaralı çocuk Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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