Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Ölümüne buradayım

İSTANBUL'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanı diken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "İnsan biraz utanır ya. 'Kaçacak' türü akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Recep Tayyip Erdoğan burada, Ataköy'de. Ölümüne burada" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor" derken "Hiçbir beklenti bu mübarek ülkenin geleceğini tehlikeye atmaya değmez. Gelin eser ve hizmette, sıkıntıların çözümünde yarışalım. Biz hepsine varız. Cumhur İttifakı olarak varız. Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Türkiye, egemenlik haklarına karşı haysiyet mücadelesi yürütürken mandacı zihniyeti hortlatacak hamlelere yönelmeyin" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan, "İnsan biraz utanır ya. 'Kaçacak' türü akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Erdoğan burada, Ataköy'de, ölümüne burada" şeklinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- İstanbul'u fethinin 569. yıl dönümün kutladığımız bu günde 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler İstanbul'un 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Fatih'in İstanbul'u fethettiği gençler, sevgili çocuklar sizleri muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'nden tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

"Çağ açıp çağ kapatan ecdada selam olsun"

- Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü ve Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız yarın ülkemizin hakikatleri olarak karşımıza çıkacaktır. Fetihler çağlar üstü olur, çağlar işte böyle açılır böyle kapanır. Bir çağ kapanır, bir çağ açılır. Çağ açıp çağ kapatan ecdada selam olsun. 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurundaki gençlerin günü kutlu olsun.

- Tıpkı Osmangazi gibi, Fatih gibi, Kanuni gibi tüm bu isimler içinde Fatih, her devirde gözbebeği olan ve İstanbul'u fethetmiş olmasıyla kalbimizde ayrı bir yere sahip olmuştur. İstanbul'un fethi sarsılmaz bir azmin ve kararlığının neticesinde gerçekleşmiştir. Tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Fetih mübarek olsun. Fetihlerin anası bu fethin nice asırları mübarek olsun. Fatih'ten Allah razı olsun. Fatih'in izinden gitmek için kendini yetiştiren gençlerimizden Allah razı olsun. İstanbul'u fethederek Müslümanların 7 asırlık hayallerini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet, Bizans'ın hayallerini tarihe gömmüştür.

- Rusya ve Ukrayna'da durum bu mu? Felaketler karşısında Türkiye, yanlış gidişe 'durun' deme gayretinde. Akdeniz'de, Ege'de 'durun' diyoruz. Ukrayna'da, Kırım'da 'durun' diyoruz. Bosna'da, Balkanlarda 'durun' diyoruz. Karabağ'da, Kafkaslar'da 'durun' diyoruz. Bu karanlık kubbenin karanlık aparatlarına da 'durun' diyoruz"

"Terörün kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz"

- Hiçbir beklenti bu mübarek ülkenin geleceğini tehlikeye atmaya değmez. Gelin eser ve hizmette, sıkıntıların çözümünde yarışalım. Biz hepsine varız. Cumhur İttifakı olarak varız. Bu yarışı kör düşmanlığı iftira rüzgarına çevirmeyin. Yassı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel. Senin geçmişindekiler rahmetli Menderes ve arkadaşları için, 'Uçaklar dolusu elmas kaçırdılar' dedi. Aynen şimdi ifadeler değişmiyor. Aynısını Bay Kemal kullanıyor. 250 bin lira yargıdan aldık. Bunları o iftira atılan vakıflara gönderdik. Hiç olmazsa hayrı olsun. Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Türkiye egemenlik haklarına karşı haysiyet mücadelesi yürütürken mandacı zihniyeti hortlatacak hamlelere yönelmeyin.

"Son nefesimize kadar buradayız"

- Bunların hepsi Türk milletinin meselesidir. Kendi devletinin derdiyle dertlenmeyen bu ülkenin siyasetçisi, sanatçısı olamaz. Bunun için 2023 hedeflerine beraber ulaşalım diyoruz. Gelin 2053 vizyonuyla mutlaka buluşturalım. Gelin 2071 hayallerine mutlaka kavuşturalım. Gerekirse yedi düvelle kavga edelim. Milli meseleler ve hedeflerin siyaset üstü ele alınması gibi geleceğimiz için doğru olanı yapalım. Yalanla, iftirayla bu iş olmaz. Bay Kemal, 'siz ne yaparsanız yapın bizim görevimiz karşı çıkmak' demekle olmaz. İnsan utanır ya. Kaçacak türü hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Recep Tayyip Erdoğan burada. Ataköy'de. Ölümüne burada.

"Bugüne kadar 'kaçacak' diyenlerin hepsi zoru görünce kaçtılar"

- 15 Temmuz gecesi ben Atatürk Havalimanı'na çağırdım. Milletim geldi. Bay Kemal tankların arasından Bakırköy Belediyesine gitti. 'Kaçacak' dediğiniz kişi Recep Tayyip Erdoğan ya. Biz terör örgütleri ve ağababalarının saldırılarından kaçmamışız. Biz işte 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının tanklarından kaçmamışız. Gözümüzü burada açtık, havamızı burada soluduk, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar 'kaçacak' diyenlerin hepsi zoru görünce kaçtılar. Kimi terör örgütlerine sığındı, kaçtı. Fransa, Belçika, Hollanda'da olanlar var. Bunlar da onlarla sohbet ediyorlar. Kimi kılık değiştirip bot üstünde kaçtı. Hepsinin ihaneti sonunda ortaya çıktı. Kimin kaçıp gavurun kılıcını çalacağını göreceğiz. Biz bu milletin sevdalısıyız.

"Bu eserleri tamamlayacağız" - Türkiye, kartallar gibi yalnız uçmak zorunda kalsa da leş kargalarının elinde kalmayacaktır. Türkiye, tek de kalsa bu hak yolda yürümeyi sürdürecektir. Ülkemizde yaptığımız eserleri görmeyenlerin özellikle görmelerini beklemiyoruz. Bu yurt binalarının yapılmasından FETÖ, PKK, istihbarat aygıtları, bir de CHP ve Bay Kemal rahatsız. Bu yurt hizmete girdiğinde anne ve babalar evlatlarını gönderecekler. Bunların derdi harcanan para değildir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğranda ölen varsa vatandır. Kahırlarından ölseler de bu oyunları da bozacağız. Bu eserleri tamamlayıp hizmete vereceğiz.

Bu yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkeye ve millete kazandırdıkları bir eserleri olmayan boyun büküp yutkunarak, seyredecekler. Efendilerinden yedikleri zılgıt yanlarına kar kalacak. Gezi olaylarını, 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla donattılar. Fatih Sultan Mehmet, sadece İstanbul'un fatihi değildir. Sırbistan'ın, Bosna Hersek'in ve Arnavutluk'un da fatihidir. Karadeniz'i Türk gölüne çevireninde fatihidir. Adalarında fatihindir. Batı'dan farklı olarak biz fethettiğimiz her yerde imar hareketleri başlattık. Köprüler, çarşılar, hanlar ve hamamlarla yepyeni bir çehreye büründürdük. Eğer idareniz altına aldığınız yerde zulme engel olamadıysanız 'fethettik' diyemezsiniz. Ülkesi önceliği olmayanlar fethin sırrına vakıf olamaz. Çıkıp, 'Siz ne istiyorsanız' diyenler fethin manasını kavrayamaz.

"Bunlar parka, yeşile karşı çıkar"

- Bu alan İstanbul'un en büyük millet bahçesi olacak. İstanbul halkının hizmetine sunuyoruz. 145 bin ağaç ve fidan dikilecek. Spordan kitap okumaya, yürüyüşe, fuardan müzeye kadar her türlü faaliyetin yürütüleceği alan olacak. 1 milyon insanın yararlanabileceği bir alan haline getiriyoruz. Afet toplanma alanı olarak hizmet verecek. Ülkemizde aklını kiraya vermiş, her şeye gözü kapalı karşı çıkmayı adet haline getirmiş kesimle karşı karşıyayız. Bunlar parka yeşile, karşı çıkar. İşlerine gelince, 'Ağaç kesilecek' yaygarasıyla ülkenin altını üstüne getirirler. Beşiktaş'ta çınar ağaçlarını nasıl kestiklerini gördünüz. İşlerine gelince betonperestliğe sarılırlar. Bunları dikkate almıyoruz. Milletimiz bunları adam yerine koymadığını 2023'te gösterecek.

"Millet bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum"

- Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma kervanı menziline doğru ilerliyoruz. Millet bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar hizmete açmış olacağız. Emeği geçen bakanlıklar ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Millet bahçemizin küçük bir modeli olan alandaki 16 türden 569 ağacın toprakla buluşan 2053 çiçeğin şehitlerin ölümünü sembolü ağacın, her bir unsurun anlamı var. Dereler bizim, bahçe bizim, bunlar kültürümüzün parçaları. Pınarbaşı'ndan başlayacak bir deremiz akacak. Kapasitesi 28 bin kişiyi bulan çayır kültürel faaliyete ev sahipliği yapacak.