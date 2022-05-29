Rusya lideri Putin'in maşası Kadirov ve ordusu hakkında korkunç iddia

Çeşitli insan hakları örgütleri Çeçen erkeklerin Ukrayna'ya karşı savaşa 'gönüllü' olarak gönderilmek üzere kaçırıldıklarına dair ihbarlar aldıklarını açıkladı. Zorlananlar arasında engellilerin de olduğu iddia ediliyor.

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ÇEÇENİSTAN'da hükümet karşıtı bir grup olan 1ADAT, son dönemlerde Çeçenistan'ın farklı bölgelerinden yüzlerce insanın kaçırıldığını iddia etti. Yahoo News'in haberine göre insan hakları derneği Vayfond'un yetkilileri ise son zamanlarda Çeçenistan'daki kişilerden Ukraynalılara karşı zorla savaşa gönderildiklerine dair çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi.

Çeçenistan tarafından 'gönüllü' olmaya zorlananlar arasında engellilerin de olduğu iddia ediliyor. Dünyadaki diğer insan hakları derneklerini de alarma geçiren olaya ilişkin Vayfond yetkilileri, "Kendileri ve aileleri tehdit ediliyor sonrasında ise evrak imzalamaya zorlanıyorlar. Savaşa kesinlikle gitmek istemeseler bile gitmek zorunda kalıyorlar" açıklamasında bulundu.

Muhalif bir blog yazarı olan Islam Belokiev de doğrulanmış düzinelerce kaçırılma vakasından bahsetti ve kurbanların yalnızca küçük bir kısmının insan hakları savunucularıyla temasa geçtiğini belirterek sayının çok daha fazla olabileceğini öne sürdü.

Putin'in en büyük destekçilerinden

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük destekçilerinden olan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak ülkeyi askeri saldırı başlatmakla tehdit etmişti. Video mesajında Kadirov "Ukrayna artık oldu bitti. Şu an asıl ilgilendiğim Polonya. Ukrayna ne yapmaya çalışıyor? Ukrayna'da işimiz tamamen sona erdiğinde size 6 saniyede neler yaptığımızı göreceksiniz" demişti.

Kadirov'a korgeneral rütbesi vermişti

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Putin' olan bağlılığından dolayı 'Putin'in asla sahip olmadığı oğul' olarak anılıyor. The Times'in geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.