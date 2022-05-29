BIST 2.439
DOLAR 16,19
EURO 17,41
ALTIN 965,28
HABER /  GÜNCEL

Parkta yoga yapan kadınlara güvenlik engeli! CİMER’e şikayet ettiler yapamazsınız

Parkta yoga yapan kadınlara güvenlik engeli! CİMER’e şikayet ettiler yapamazsınız

Bugün sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapanlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet edildi. Emniyet güçleri yoga yapan kadınlara müdahale ederek yoga yapmalarını engelledi.

Abone ol

Eskişehir Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan gruba güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahalenin nedeni ise bazı vatandaşların CİMER'e yaptıkları şikayet olarak gösterildi.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’ndeki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan kadınlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından CİMER'e şikayet edildi.

Sabah saatlerinde yine yoga yapan kadınların yanına gelen emniyet güçleri, CİMER’e parkta yoga yapmaları konusunda şikayet olduğunu belirterek, vatandaşların yoga yapmasını engelledi. Yoga yapmak için bir araya gelen grup güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile karşılaştı.

Güvenlik görevlilerini ikna etmek için konuşan grup üyelerine yanıt ise ‘Sizi CİMER'e şikayet etmişler’ oldu.

'Siz şaka mısınız!'
Dede Korkut Parkı’nda yoga yapılmasının engellenmesine tepki gösteren Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini şöyle ifade etti:

“Eskişehir Valiliğinin sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda yoga yapanlar Cimer'e şikayet edilmiş. Güvenlik görevlisi yoga yapanları engellemiş. Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız?

Değerli arkadaşlar, tüm parklarımız sizindir. Özgürce yoga yapabilirsiniz. İstediğiniz parkımızı kullanabilirsiniz. Kimseden çekinmeyin. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Spor İşleri Müdürlüğümüz temin eder. Sizleri ziyarete geleceğim. Çok sevgiler, selamlar.”



Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Dede Korkut Parkı'nın yasaklanmasına karşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurttaşların kullanabilecekleri parkları açıkladı. Büyükerşen "Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark ve Büyük Parkımızı her zaman kullanabilirsiniz gençler. Ayrıca 6 Haziran itibariyle parklarda spor etkinliklerimiz de başlıyor. Onlara da katılabilirsiniz"

ÖNCEKİ HABERLER
Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı arttı
Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı arttı
Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde: Akşama tüm İstanbul davetli
Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde: Akşama tüm İstanbul davetli
Metaverse siber suçların cirit attığı yer olacak
Metaverse siber suçların cirit attığı yer olacak
Mobilya fiyatları uçtu: Kereste fiyatları durdurulamıyor
Mobilya fiyatları uçtu: Kereste fiyatları durdurulamıyor
Osmanlı hanedanı torunu ile AK Partili Birinci atıştı! Erdoğan'a davet edilmedik sitemi
Osmanlı hanedanı torunu ile AK Partili Birinci atıştı! Erdoğan'a davet edilmedik sitemi
Pençe Kilit operasyonunda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit operasyonunda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ekonomi gündeminde gözler enflasyonda! Aileler için destek başvuruları başlıyor
Ekonomi gündeminde gözler enflasyonda! Aileler için destek başvuruları başlıyor
Selçuk Bayraktar: Dünya Türk'ün neler yapabileceğini gördü
Selçuk Bayraktar: Dünya Türk'ün neler yapabileceğini gördü
Doktorlar 'beyaz miting' eyleminde TTB çağrısıyla toplandılar
Doktorlar 'beyaz miting' eyleminde TTB çağrısıyla toplandılar
Hulusi Akar'dan 15 yıl sonra kritik ziyaret
Hulusi Akar'dan 15 yıl sonra kritik ziyaret