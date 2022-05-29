Osmanlı hanedanı torunu ile AK Partili Birinci atıştı! Erdoğan'a davet edilmedik sitemi

Osmanoğlu ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet sitemi... Nurhan Sultan Osmanoğlu fetih kutlamalarına babası Harun Abdülkerim Osmanoğlu'nun Osmanoğulları'nı temsilen davet edilmesini beklediklerini söyleyince AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci "Fethi Mübin aziz milletimizin tamamının değeridir, mülküdür. Bir aileye ait değildir." tepkisi gösterdi.

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İstanbul'un Fethinin 569'uncu yıldönümü vesilesiyle Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüşümü için ağaç dikimi törenlerinde yapılacak kutlamaya Osmanoğlu ailesinin yaşayan varisleri davet edilmeyince Nurhan Sultan Osmanoğlu'dan tepki geldi.

Osmanlı Hanedanı’nın en büyüğü olan Harun Osmanoğlu’nun İstanbul'un Fethi yıldönümü kutlamasına davet edilmediğini söyleyen kızı Nurhan Sultan Osmanoğlu sosyal medya hesabından sitem etti.

Osmanoğlu sosyal medya hesabından "Devletimizin İstanbul'un fethini büyük bir özenle kutlanması halkımızın nezdinde de çok büyük yere sahiptir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunları olarak Osmanoğulları'nı temsilen Hanedan Ailesi Reisi, babam Harun Abdülkerim OSMANOĞLU'nun bu kutlamaya davet edilmesini beklerdik." cevabını yazdı.

Mücahit Birinci: Fetih bir aileye ait değil

Bunun üzerine AK Parti MKYK üyesi ve merhum tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu olan Mücahit Birinci cevap vererek "Kıymetli Nurhan Sultan Hanımefendi, Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarısınız. Seyahat özgürlüğünüz de mevcut. Tüm vatandaşlarımız gibi sizler de tören ve açılışa davetlisiniz. Fakat Fethi Mübin aziz milletimizin tamamının değeridir, mülküdür. Bir aileye ait değildir." dedi.

Harun Abdülkerim Osmanoğlu ailesi

"Bize sürgün günlerini hatırlatıp aba altından sopa göstererek..."

Sultan Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu da tartışmaya katılarak Birinci'ye babası Yavuz Bahadıroğlu'nu hatırlatarak şöyle cevap verdi: "Bu yazıda ki tavrı üzülerek okudum. Sebebi rahmetli babanız Yavuz Bahadıroğlu belli ki sizler vefa duygusundan yoksunsunuz lakin bizler değiliz! Babanızın mücadelesini unutmayacağım. Sizi ve vicdanınızı,bu basit kalp kırıklığa verdiğiniz siyasi rant kokan tavrınızla bırakıyorum

Cevabın içerisinde geçen “seyahat özgürlüğünüz de var” şeklinde ki açıklama ile kendinizce bize sürgün günlerini Türkiye hanedanın giremediği günleri hatırlatıp aba altından sopa göstermek hadsizliğinde bulunamazsınız!!!

Burada 90 yaşında ki Osmanoğlu aile reisinin hatırlanması davet edilmesi beklentisi kalp kırıklığı dile getirilirken sizler bu ailenin siyaset üstü bir konumda olduğunu bilerek tüm enaniyetiniz ile bu cevabı veriyor ve bu cevaptan oy devşiriyorsunuz"