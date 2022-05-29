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Selçuk Bayraktar: Dünya Türk'ün neler yapabileceğini gördü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Selçuk Bayraktar: Dünya Türk'ün neler yapabileceğini gördü

İlk kez yurtdışında düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan’ın son gününde açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, “Dünya Türk’ün neler yapabileceğini Karabağ Savaşı’nda gördü” dedi.

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Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST"in son gününde de etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Uçakların, insansız hava araçlarının, helikopterlerin ve zırhlı araçların sergilendiği festivale ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor. Festivalin son günü olması dolayısıyla buruk bir sevinç yaşandığını belirten Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, “Bir taraftan çok heyecanlıyız, bir taraftan üzgünüz. TEKNOFEST’in bugün son günü. Hiç bu kadar büyük bir ilgi beklemiyorduk. Burada, Bakü’de Türk uşaklarının geleceğinin yazıldığı ve hayallerinin yeşertildiği yerde olmak geleceğimiz için bizi çok mutlu ediyor. Keşke daha da devam etseydi ama gerçekten hiç unutamayacağımız bir deneyim oldu. TEKNOFEST’i ilk defa yurtdışında düzenledik ve can Azerbaycan’da oldu. O anlamda çok mutluyuz” dedi.

“Dünya Türk’ün neler yapabileceğini Karabağ Savaşı’nda gördü”
O esnada gökyüzünde devam eden Akıncı gösterisini işaret eden Bayraktar, “Toplumdaki büyük ilgiyi gördüm. Bu bizleri çok umutlandırıyor. Bu da büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Özellikle bizler bu kardeşliğimizi güçlendirirsek çok daha büyük işler yapacağız. Dünya zaten Türk’ün neler yapabileceğini Karabağ Savaşı’nda gördü. İnşallah tüm teknolojinin sivil alanlarında, tüm dünyaya dokunabilecek şekilde işler yapacak bizim uşaklar. O günleri de hep birlikte göreceğiz” açıklamasında bulundu.

“İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmaz”
Şuşa’yı ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini belirten Bayraktar, “Eşimle ve ekibimizle birlikte Şuşa’ya gittik. Gördüğüm manzara karşısında çok etkilendim. Eşimle iki rekat şükür namazı kıldık. Rabbime bugünleri gösterdiği için şükrettim. Çünkü bütün bunları ve zaferi veren rabbimiz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmaz. Biz de nesillerimizi bu şuurla yetiştirmeliyiz ki böyle acılar bir kez daha yaşanmasın” ifadelerini kullandı.

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