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HABER /  SAĞLIK

Doktorlar 'beyaz miting' eyleminde TTB çağrısıyla toplandılar

Doktorlar 'beyaz miting' eyleminde TTB çağrısıyla toplandılar

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) çağrısıyla bir araya gelen bazı sağlık çalışanları, çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi, sağlıkta şiddetin son bulması için "beyaz miting" adıyla eylem düzenledi.

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Anıtpark'ta bir araya gelen sağlıkçılar, hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları adına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

"Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin" temasıyla düzenlenen eylemde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin ortak basın metnini okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sağlık çalışanlarının sorunlarını anlattı.

Örgütlü mücadelenin önemine vurgu yapan Fincancı, sağlık çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunacaklarının altını çizdi.

Diğer sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütü temsilcilerinin konuşmalarının ardından "Kardeş Türküler" konser verdi.

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